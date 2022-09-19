台股周線連四黑 選股主軸在ASP/毛利增加的企業

台股周線連四黑，安聯投信台股團隊表示，選股主軸仍為依據市占率增加、滲透率提升、規格提升帶來ASP/毛利增加的企業。在這種環境下，首選為 IP/ASIC、龍頭晶圓代工、車用電子、伺服器、高速傳輸領域。

安聯投信台股團隊表示，目前市場雖然仍相對保守，不過很多利空都以消化、籌碼及融資餘額等也相對乾淨；如果以明年上半年基本面有望落底來回推股市，其實第4季到年底某個時點、股市都有機會落底。

安聯投信台股團隊表示，以半導體領域為例，庫存調整仍在進行且最少至2023上半年前不會結束，然而考量半導體類股價今年已經下滑25-30% ，實際上股價已反映大部分的庫存調整利空。此外，也觀察到投資人對於半導體領域的持股偏低。然而台灣長期在半導體仍然是最有競爭力的產業，因此積極留意長期競爭力維持強勁、有一定的護城河、但短期受到庫存調整以及總體經濟大環境利空，造成股價有大幅偏低的企業做加碼的動作。

安聯投信台股團隊表示，儘管現階段市場仍相對保守看待，但長期來看，在短期風險下有哪些長期題材，可以在短期庫存調整、股價下來時是願意承接標的；以IP/ASIC為例，因為沒有自己的庫存，相對所受影響較小；另外，像新產品的推出，尤其是在伺服器領域、都有成長，加上每年伺服器都有因Intel等規格提升，亦有助於挹注台廠供應鏈毛利率。