快訊

學者預估下一個最可能發生強震的地方是這裡「快準備」

震盪格局 法人：利用多因子ETF續持台股

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

受到美國聯準會鷹派的態度影響，全球股市仍持續震盪整理，由於美元走強，新興市場貨幣成為外資調節對象，台股也難脫持續整理格局，富蘭克林華美投信表示，台股大盤指數第3季仍震盪整理以個股表現為主，建議投資人不妨利用多因子策略的富蘭克林華美台灣Smart ETF （00905）逢低進場，分批布局持續買進。

高盛證券預計台灣政策利率將在9月升息25bps，截到2023年第3季以前將按照每季穩步上調12.5bps，直到金融業隔夜拆款利率至1%。富蘭克林華美台灣Smart ETF（00905）基金經理人林承漢表示，小型開放經濟體更容易受到經濟成長大幅放緩而非高通膨衝擊，因此研判台灣市場利率政策將相對溫和，不似美國一樣鷹派積極升息。

富蘭克林華美投信表示，受到經濟下滑疑慮影響，加上原物料上漲，導致高通膨又影響終端物價上漲快速，民間消費意願降低，台股的股價淨值比(P/B ratio)處於10年平均水準，仍具投資價值；另外，摩根史坦利(大摩)上調其覆蓋範圍2022年的股利率預估為4.2%，2023年為4.6%，較先前分別為4.1%、4.5%更高，在全球投資市場中台股仍具高股息率之吸引力。

林承漢分析，隨著9月中旬蘋果iPhone14手機開始銷售，可望拉抬消費性電子產品買氣，有機會再拉起一波消費性電子產品的表現。不過，中長期來看，明年度是否表現更好，仍要看電子業廠商11月上旬前財報公布，企業對於明年上半年的產業表現之預期。

富蘭克林華美投信說，為了避免市場震盪，FT臺灣Smart ETF（00905）透過三大因子組成:品質因子、動能因子及價值因子的量化多因子篩選機制，協助自動篩選最佳投資標的，並每季定期審核、調節持股，降低風險波動。投資人不妨趁台股拉回整理之際，趁早利用Smart ETF（00905）多因子篩選策略，逢低進場，中長期存股布局。

台股

延伸閱讀

Fed升息 台股推演三劇本

台股基金 有戲

高股息ETF 規模長胖

台股有題材 後市不淡

相關新聞

9/19【早晨財經速解讀】Fed加息在即 九月行情能先抑後揚?台幣31關卡完全失守 央行本週升息救台股?外資大買散戶買 00878 台積電成散戶買盤

美國聯準會(Fed)本周將召開利率決策會議，全球目光都聚集在此。由於上周公布的美國8月消費者物價指數(CPI)不降反升，令投資人詫異，更怕Fed將一口氣升息4碼，用更激烈手段打壓通膨。

Fed升息 台股推演三劇本

美國聯準會（Fed）利率決策會議（FOMC）最新決議將在台灣時間本周四（22日）凌晨公布，針對相關決議對台股可能的影響，...

大摩：高議價力企業 投資首選

科技產業市況續為市場關注，摩根士丹利（大摩）強調，iPhone出貨表現將左右科技產業下行周期長短，在目前情況下，具高議價...

解封、外銷概念 吸睛

在升息、通膨及企業獲利下調等各種經濟停滯、衰退的狀況接連出現下，僅有少數產業有機會維持良好的前景。專家點名電子挑半導體上...

獲利高成長族群 優選

台股周K線連四黑，指數上演14,500點保衛戰。法人昨（18）日表示，第3季底、第4季台股仍將延續成長與價值並重的投資主...

日盛online投資王 篩出好股

2022年全球股市表現不如前兩年，日盛投顧分析，2022年下半年全球半導體產業及科技產業極有可能面臨產業循環的調整，建議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。