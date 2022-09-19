震盪格局 法人：利用多因子ETF續持台股

受到美國聯準會鷹派的態度影響，全球股市仍持續震盪整理，由於美元走強，新興市場貨幣成為外資調節對象，台股也難脫持續整理格局，富蘭克林華美投信表示，台股大盤指數第3季仍震盪整理以個股表現為主，建議投資人不妨利用多因子策略的富蘭克林華美台灣Smart ETF （00905）逢低進場，分批布局持續買進。

高盛證券預計台灣政策利率將在9月升息25bps，截到2023年第3季以前將按照每季穩步上調12.5bps，直到金融業隔夜拆款利率至1%。富蘭克林華美台灣Smart ETF（00905）基金經理人林承漢表示，小型開放經濟體更容易受到經濟成長大幅放緩而非高通膨衝擊，因此研判台灣市場利率政策將相對溫和，不似美國一樣鷹派積極升息。

富蘭克林華美投信表示，受到經濟下滑疑慮影響，加上原物料上漲，導致高通膨又影響終端物價上漲快速，民間消費意願降低，台股的股價淨值比(P/B ratio)處於10年平均水準，仍具投資價值；另外，摩根史坦利(大摩)上調其覆蓋範圍2022年的股利率預估為4.2%，2023年為4.6%，較先前分別為4.1%、4.5%更高，在全球投資市場中台股仍具高股息率之吸引力。

林承漢分析，隨著9月中旬蘋果iPhone14手機開始銷售，可望拉抬消費性電子產品買氣，有機會再拉起一波消費性電子產品的表現。不過，中長期來看，明年度是否表現更好，仍要看電子業廠商11月上旬前財報公布，企業對於明年上半年的產業表現之預期。

富蘭克林華美投信說，為了避免市場震盪，FT臺灣Smart ETF（00905）透過三大因子組成:品質因子、動能因子及價值因子的量化多因子篩選機制，協助自動篩選最佳投資標的，並每季定期審核、調節持股，降低風險波動。投資人不妨趁台股拉回整理之際，趁早利用Smart ETF（00905）多因子篩選策略，逢低進場，中長期存股布局。