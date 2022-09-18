央行升息周 投顧：台股震盪加劇 14500點可搶短

本周為全球超級央行周！美國FOMC將於台灣時間9月22日凌晨公布利率決策，台灣中央銀行也將於22日舉行理監事會議。投顧業者建議，「等待機會，少量交易」，本周指數波動空間大，14500點可以搶短，但選股避開權值股，中小型股、消費產業有操作空間。

美國股市上周五全面收跌，三大指數均跌至近2個月新低點，台股上周則震盪小跌21.66點，週線連4黑。上週集中市場外資賣超170.89億元、投信買超68.82億，自營商含避險賣超66.53元，三大法人合計賣超168.68億元。永豐投顧指出，上周投信加碼，散戶積極操作。

永豐分析，上周因美國通膨率意外高於預期，引發美股大幅拉回，台股受此衝擊，反彈盡數回吐，終場加權指數收在14561.76點，一週下跌21.66點，但走勢來看，台股攻擊季線再次失敗，依舊處於季線下降壓力之下，不過台股面對利空仍有抵抗，因此堅守住14500點。

展望本周，永豐認為，FOMC將再度開會，有鑑於8月通膨高於預期，美國聯準會（Fed）會再次升息，市場預估幅度是升息3碼。很明顯，升息幅度是否符合預期、市場反應如何，都有很大的不確定性，而且美股已經逼近六月中的低點，建議觀望。

永豐也指出，「在國安基金介入下，建議投資人少量搶短」，台股上周表現其實相當抗跌，14500點獲得確保，應是國安基金發揮作用，此外OTC的表現讓人刮目相看，顯示內資並不如想像保守，因此14500點存在短期機會，建議可以在利空衝擊下酌量搶短。

此外，台積電貼息，也讓選股有新思考。永豐表示，上周台積電除息不利，就算台積電關閉機台的消息解讀有誤，但股價走勢已經轉弱。但台積電有眾多存股族的簇擁，這裡可能存在反市場心理陷阱，在台積電依然得到普通股民認同下，股價不容易見底，中短期選股應該尋找新題材。

總結本周台股展望，永豐強調應「等待機會，少量交易」，本周指數波動空間大，14500點可以搶短，但選股避開權值股，中小型股、消費產業有操作空間，指數區間將介於14400點至14900點。