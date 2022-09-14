大和證券預期晶片景氣明年首季落底 這些個股入首選

大和證券預期半導體下行周期可望於明年首季落底，搶先於其他主要券商將科技產業的投資評等由「中立」（Neutral）提升至「正向」（Positive），並建議可擇優逢回布局，點名看好台積電（2330）、全新、智邦、金像電、嘉澤、貿聯-K、鴻海等。

隨供應鏈進入庫存去化階段，科技產業周期也進入了下行周期，而根據主要晶片業者的預期展望，大和隨之調整分析，預測今年晶片產業（不含記憶體）將可成長9%，明年則將年減5%，較過去2012年、2015年、2019年的下行周期時差，但仍優於金融海嘯和科技泡沫時期。

大和研判晶片景氣下行周期將花費四個季度，半導體營收在今年第4季至明年第2季四個季度將年減9~12%，下行周期可望於明年首季落底，科技產業此波修正硬著陸發生的可能性不高。

儘管供應鏈的庫存推積情況嚴重，甚至將續突破新高水位，不過大和目前預期庫存將可在今年第3季見頂，而庫存去化的過程將維持合理步調，不會出現過度去化的情況，有利於市場投資氛圍轉圜。

終端需求仍維持疲弱，但最低點應已落在今年上半年，今年下半年可望持穩，並在明年因比較基期較低而出現復甦的情況，連帶使股市迎接下一段產業拉庫存的漲升周期。

大和表示，多數科技股經過今年以來的修正後，可說已反映相關利空，行情轉圜機會近在咫尺，因此對於科技產業的投資評等由「中立」（Neutral）提升至「正向」（Positive），並建議可擇優逢回布局，以掌握下波漲勢行情。

在下一波的科技漲勢中，具備運算和規格升級技術企業將能掌握大數據和物聯網生態中的商機，由此，大和將台積電評等由「優於大盤」上調至「買進」，目標價由550元調高至645元，另將聯電投資評等由「中立」上調至「優於大盤」，目標價由43元調高至46元。

而在科技投資首選名單中，大和點名台積電、全新、智邦、金像電、嘉澤、貿聯-K、鴻海等科技股。