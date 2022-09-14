證交所 舉辦中介機構推動台灣創新板頒獎

為表揚證券承銷商及會計師事務所對推動創新板之努力，臺灣證券交易所今(14)日舉辦中介機構推動台灣創新板頒獎典禮，由證交所總經理簡立忠致詞，為典禮揭開序幕，隨後頒發推動創新獎獎牌與獎勵金，以資勉勵並感謝獲獎中介機構對資本市場的貢獻。

自去(2021)年3月底公告台灣創新板規章後，證交所偕同各中介機構積極宣傳台灣創新板，協助新創企業加速進入資本市場，挹注公司穩健發展及提升競爭力，證交所由衷感謝各承銷商及會計師給予專業輔導與支持，期盼未來繼續攜手合作，共同扶植創新產業發展。

為鼓勵中介機構積極輔導及推薦國內外新創事業在台灣創新板申請上市，證交所去年9月函知各中介機構證交所對中介機構推動台灣創新板的獎勵辦法，依推動積分核算，這次推動創新獎獲奬名單：

證券承銷商：第一名元大證券、第二名富邦證券、第三名第一金證券

會計師事務所：第一名安侯建業聯合會計師事務所、第二名資誠聯合會計師事務所、勤業眾信聯合會計師事務所(併列)

簡立忠表示，台灣創新板定位明確，即在發揮資本市場扶植創新企業成長茁壯的育成功能，協助提升知名度、吸引優秀人才、創造企業價值與增加競爭優勢。希望將創新板打造成為亞太地區科技創新事業的上市新品牌，透過資本市場的力量，形成創新資本聚落，形塑「創新＋永續」的特色板塊，支持我國產業升級轉型及永續發展，暨強化證券市場韌性。

積極推動及活化創新板為證交所重點工作項目，證交所將持續多元招商引資、加強市場溝通，傳遞創新板的定位與特色，並適時檢討訂定更為合宜的上市條件、調整投資人限制等，以活絡創新板及優化法規環境。