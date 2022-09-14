外資賣超135.29億 金融股、蘋概雙王遭外資提款

台股重挫236.1點，收在14,658.31點，三大法人齊賣超，外資終止連二買再轉為賣超135.29億元，統計外資提款標的，金融股、權值股、航空股都在列，賣超個股冠軍為中信金（2891），單日遭外資賣超20,717張，台積電（2330）也遭外資賣超10,513張，終止連二買。

美國8月CPI年增8.3%，較市場原預期的8.1%高，美股周二重挫，台股也大跌，新台幣收盤重貶1.98角，以31.088元作收，失守31元大關，股匯雙殺。

台股今日開低後一度下滑至14,522.7點，大跌逾300點，盤面上台積電收480元，跌幅2.64%，鴻海（2317）收107.5元，跌幅2.27%，大立光（3008）收1,940元，跌幅2.02%，各類股中以半導體跌幅最重，三大法人同步賣超，合計賣超180.33億元，其中外資賣超135.29億元，投信賣超3.76億元，自營商賣超（合計）41.27億元，投信終止從6月24日以來連續57個交易日買超，今日出現賣超。

統計外資賣超前十大個股依序是中信金、國泰永續高股息、日月光投控（3711）、國泰金（2882）、台積電、國泰智能電動車、華航（2610）、台新金（2887）、鴻海、玉山金（2884）等，其中金融股占4檔，還有權王、航空及蘋概股等，都是外資重要提款機。

台積電今日開低，終場收在480元，下跌13元，跌幅2.63%，外資今日賣超10,513張，投信買超582張，自營商賣超257張，合計三大法人賣超10,188張，台積電明日將除息，除息表現深受市場關注；鴻海也遭外資賣超8,386張。