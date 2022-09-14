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台股重挫 證交所籲投資人宜理性面對

經濟日報／ 記者蔡靜紋／即時報導

美國8月消費者物價指數(CPI)超乎市場預期，國際股市大幅震盪，連帶台股今(14)日大跌236點。臺灣證券交易所呼籲，台灣上市公司營收表現持續成長，經濟基本面仍屬強健，在國際局勢動盪期間，投資人不必過度恐慌，宜理性面對近期行情走勢。

證交所表示，近期在升息、通膨、資金流動等因素影響下，上市公司營收仍維持亮眼表現，8月全體上市公司當月營收總計3兆3,506億元，較去年同期成長6.53%，累計營業收入亦較去年同期成長9.54%，且營收成長公司逾6成，顯示台灣經濟成長動能持續強勁。

證交所進一步指出，近期股市雖震盪較大，但臺股體質相對穩健，投資人應理性分析相關情勢，證交所亦會督促確保上市公司能即時公布相關重大訊息，另外也會密切關注國際局勢對市場之影響，倘股市發生非理性下跌情事，必要時將配合主管機關政策，採取相關穩定措施。

營收 上市公司 證交所

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