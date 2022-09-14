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台股下跌236.1點 三大法人賣超180.33億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／即時報導
受到美國通膨、美股全面重挫影響，台股今天開盤同步跳空開低。記者曾學仁／攝影
受到美國通膨、美股全面重挫影響，台股今天開盤同步跳空開低。記者曾學仁／攝影

美國CPI比去年同期上升8.3%，高於預估的8.1%，美股四大指數週二重挫，台股今（14）日跟著下跌，不過跌幅在午盤時收斂，終場收在14,658.31點，下跌236.1點，成交量1,861.35億元；三大法人賣超180.33億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超135.29億元，投信賣超3.76億元，自營商賣超（合計）41.27億元，其中自營商（自行買賣）賣超7億元，自營商（避險）賣超34.27億元。

今台股大跌，台積電（2330）收480元，跌幅2.64%，鴻海（2317）收107.5元，跌幅2.27%。台塑（1301）、台塑化（6505）跌幅1~2%。各類股中以半導體跌幅最重，橡膠股表現最強，正新（2105）上漲4.87%，收37.7元。波羅的海乾散裝綜合指數（BDI）創近1個月新高，航運股中散裝航運也上漲，裕民（2606）、慧洋-KY（2637）漲幅3~4%。大盤收在14,658.31點，跌幅1.59%。

自營商 台股 台積電 外資

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