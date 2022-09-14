受美通膨影響台股跌236點 證交所籲投資人理性面對

美國8月消費者物價指數（CPI）8.3%高於預期，市場擔憂聯準會將激進升息，受到美股13日崩跌千點影響，台股今早盤一度重挫超過370點，盤中後跌勢收斂，指數終場收在1萬4658點、下跌236點，暫時守住1萬4600點關卡。證交所在盤後向投資人喊話，提醒投資人理性面對近期行情走勢。

證交所表示，全球通膨居高不下，各國央行加速緊縮貨幣政策，國際股市大幅震盪，連帶影響台股近期波動劇烈，目前上市公司營收表現持續成長，經濟基本面仍屬強健，在國際局勢動盪期間，投資人不必過度恐慌，理性面對近期行情走勢。

證交所指出，近期在升息、通膨、資金流動等因素影響下，上市公司營收仍維持亮眼表現，今年8月份全體上市公司當月營收總計3兆3506億元，較去年同期成長6.53%，累計營業收入亦較去年同期成長9.54%，且營收成長公司逾6成，顯示國內經濟成長動能持續強勁。

證交所表示，近期股市雖震盪較大，但台股體質相對穩健，投資人應理性分析相關情勢，證交所也會督促確保上市公司即時公布相關重大訊息，另外也會密切關注國際局勢對市場影響，若股市發生非理性下跌情事，必要時將配合主管機關政策，採取相關穩定措施。