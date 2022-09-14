快訊

最快下周開打！BA.1次世代疫苗周五到貨 王必勝：與日歐同步

重症率微降…打過3劑20多歲男 確診隔日昏迷過世

逼近5萬大關！今增本土49,540例、37病歿 周志浩：和預估一致

聽新聞
test
0:00 / 0:00

受美通膨影響台股跌236點 證交所籲投資人理性面對

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
受到美國通膨、美股全面重挫影響，台股今天開盤同步跳空開低。記者曾學仁／攝影
受到美國通膨、美股全面重挫影響，台股今天開盤同步跳空開低。記者曾學仁／攝影

美國8月消費者物價指數（CPI）8.3%高於預期，市場擔憂聯準會將激進升息，受到美股13日崩跌千點影響，台股今早盤一度重挫超過370點，盤中後跌勢收斂，指數終場收在1萬4658點、下跌236點，暫時守住1萬4600點關卡。證交所在盤後向投資人喊話，提醒投資人理性面對近期行情走勢。

證交所表示，全球通膨居高不下，各國央行加速緊縮貨幣政策，國際股市大幅震盪，連帶影響台股近期波動劇烈，目前上市公司營收表現持續成長，經濟基本面仍屬強健，在國際局勢動盪期間，投資人不必過度恐慌，理性面對近期行情走勢。

證交所指出，近期在升息、通膨、資金流動等因素影響下，上市公司營收仍維持亮眼表現，今年8月份全體上市公司當月營收總計3兆3506億元，較去年同期成長6.53%，累計營業收入亦較去年同期成長9.54%，且營收成長公司逾6成，顯示國內經濟成長動能持續強勁。

證交所表示，近期股市雖震盪較大，但台股體質相對穩健，投資人應理性分析相關情勢，證交所也會督促確保上市公司即時公布相關重大訊息，另外也會密切關注國際局勢對市場影響，若股市發生非理性下跌情事，必要時將配合主管機關政策，採取相關穩定措施。

證交所 營收

延伸閱讀

9月台股期指跌298點

台股重挫 這些族群吸引當沖買盤、股價逆勢漲

美股、台股齊暴跌！網友凌晨急到失眠 「等不到反彈」求救鄉民

台股開盤下跌357點 專家：美國多數人認為明年進入經濟衰退

相關新聞

受美國8月CPI表現遜色影響 台股挫236點收14,658點

受到美國8月CPI表現遜色影響，台股今（14）日開盤重挫350餘點，不過盤中有跌點收斂的跡象，加權指數一度回到14,69...

台股重挫 這些族群吸引當沖買盤、股價逆勢漲

美股周二跳水，台股今（14）日開低重挫，在一片慘綠中，仍有逆勢上漲的族群或個股，法人坦言，台股走勢仍要看美股臉色的情況下...

金融海嘯14周年遇美股暴跌 災後連漲八年台股買盤力抗

2008年9月14-15日雷曼兄弟事件引爆金融海嘯，今日清晨收盤的美股暴跌，造成台股開盤後曾下跌逾300點，但買盤進場將...

美股、台股齊暴跌！網友凌晨急到失眠 「等不到反彈」求救鄉民

美股周二暴跌，包括道瓊工業指數下挫1276.37點、史坦普500指數跌177.72點，及那斯達克指數重跌632.84點。連帶台股今(14)日一早開盤也重挫357點，有網友在開盤前敲碗尋求自救法，引起網友熱烈回應。

美股大跌... 台股會因國安基金「開低走高」或跌幅較輕嗎？

整張圖紅成這樣，中秋節不是過了嗎？真的是巴比Q了

受美通膨影響台股跌236點 證交所籲投資人理性面對

美國8月消費者物價指數（CPI）8.3%高於預期，市場擔憂聯準會將激進升息，受到美股13日崩跌千點影響，台股今早盤一度重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。