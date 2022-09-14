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台積電除息要買嗎？法人：以國安基金角度思考

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台積電（2330）周四（15日）除息交易，每股配發2.75元現金股息，今（14）日逢台積電下跌較深，投資人盤算是否該買進參加除息。投顧人士表示，台積電填息機率向來很高，尤其以國安基金角度來看，短線買盤可擇點進入；但半導體庫存仍調整中，中線投資者或可觀望等更佳買點。

第一金投顧董事長陳奕光說，國安基金目前可進場，尤其遇到國際股市大震盪時，更會穩住台股投資人信心，現階段操作不妨以國安基金角度思考。

群益投顧董事長蔡明彥表示，台積電常有秒填息，短線操作者往往會搶此價差；不過，要留意匯率市場的干擾，美國聯準會升息壓力是否上升，造成一些短線沖銷的外資會先觀望，一些外資則是否把台積電當提款機。此外，半導體庫存還在調整中，對半導體類股帶來一些變數。

展望後市，第一金投顧說，美國公布8月消費者物價指數(CPI)，年增率 8.3%高於預期市場預期值8.1%，較7月年增率8.5%僅小幅回落。當中，扣除「糧食」+「能源成本」的核心CPI 指數(Core CPI)年增率6.3%，略高於市場預期的6.1%，與7月的5.9%，顯示通膨目前確實如美國聯準會官員所認為的「難解」，這也導致Fed升息3碼不得不箭上強弩。

成分項目中，能源價格指數M-5%，為2020年4月以來最大降幅，但跟生活息息相關的「食品價格」+「住房成本」+「醫療價格指數」皆持續攀升。短線而言，目前仍屬於追價國際股市的技術面反彈格局。投資人操作若是以短線的角度，可把握反彈契機，確實執行停損停利機制；挑選產業趨勢向上、低本益比、法人持股水位偏低的族群類股逢低布局，資金仍需嚴格控管不可躁進。

台積電 美國聯準會 國安基金

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