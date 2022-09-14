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搭上存股3.0列車 00713躍升零股族與定期定額族新歡

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
00713追蹤指數-特選高息低波報酬指數與台灣加權股價報酬指數的定期定額績效比較
00713追蹤指數-特選高息低波報酬指數與台灣加權股價報酬指數的定期定額績效比較

元大台灣高息低波ETF（00713）加入季配息戰局，自公告首次季度配息金額後，戰力滿檔，9月以來，每日成交量、盤中零股交易量倍數成長，市場討論度大增，Google搜尋熱度也直線飆升，躍居存股族、零股族與定期定額族新歡。

一般人可能認為，在投資時，要同時追求成長與收益，就像兩條平行線，永遠都不可能交叉，無法兼得。不過從00713的歷史績效與配息紀錄來看，正可協助投資人滿足「追成長、低波動、好收益」的三大投資願望，對於無法花大錢、找代操的小資族，也能擁有累積資產與打造現金流的絕佳投資利器。

00713自2017年9月上市以來，每年配息金額逐年成長，過去4年每受益權單位配發金額依序為1.55元、1.6元、1.7元和3.15元，今年改為季配息後，首次也預計配出1.45元，而且在12月將再進行今年第2次的收益分配。

00713為國內唯一納入低波動因子的台股季配息ETF，00713非常重視成份股的成長性，並利用價值投資，根據本益比的相對高低位置，進行評價面買低賣高的波段操作，用紮實功夫，打破「低波動、漲不動」的市場迷思。

以當前非常熱門的定期定額方式為例，如果將00713追蹤指數-特選高息低波報酬指數與台灣加權股價報酬指數，進行定期定額比較，00713追蹤指數的績效表現極為突出，在過去一年、二年、三年和五年的定期定額報酬率分別為-3.97%、7.56%、21.68%和39.85%，每期都勝過台灣加權股價報酬指數的-7.14%、0.28%、16.58%和37.18%，在過去5年，00713的追蹤指數呈現了打敗台股大盤指數的定期定額績效，顯見指數選股邏輯的卓越能力。

觀察國人的存股風潮，存高股息個股可以說是存股1.0的階段，而近年來，因為高股息ETF具備精選高息個股、自動汰弱留強與分散投資風險等好處，使得投資高股息ETF的風氣日盛，從券商承作定期定額的數字可以見到，每月定期定額0050、0056等ETF的交易戶數多達十萬戶，甚至超過台積電、兆豐金等熱門存股標的，這算是存股2.0的階段。

隨著今年以來市場動盪，許多訴求低波動的ETF發揮低波、抗跌能力，投資人開始意識到投資標的低波動的重要性，現階段正在邁向存股3.0時代。擁有高息低波特性，且兼具淨值成長能力的ETF，預期可成為未來投資新主流，而且若能在年化報酬率高於每年配息率的趨勢下，讓ETF淨值與配息金額能夠同步成長，更是值得投資人做為退休理財的首選工具。

元大投信提醒，00713調整配息頻率後，初期配息可能有各次配息金額不一致，使ETF配息率波動的情形，投資人應合理評估配息水準，並留意ETF的配息率不等同報酬率，交易前宜同步注意ETF過去的配息紀錄、配息率以及報酬表現。

配息 ETF

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