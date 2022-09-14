美股、台股齊暴跌！網友凌晨急到失眠 「等不到反彈」求救鄉民

美股周二暴跌，包括道瓊工業指數下挫1276.37點、史坦普500指數跌177.72點，及那斯達克指數重跌632.84點。連帶台股今(14)日一早開盤也重挫357點，有網友在開盤前敲碗尋求自救法，引起網友熱烈回應。

一名網友在今天凌晨3點18分PO文請問：「等等台股開盤怎麼自救」，表示看到美股重跌後，「今天真的緊張到睡不著」，原本想看到美股反彈才安心去睡覺的，「現果現在反而跌到1100」，便急著想知道今天一早開盤後該如何操作的自救法。

原PO擔心現在若是「砍掉」(賣出)股票會不會砍在最低點，並質疑現在觀察線圖是不是沒意義了？因為KD才剛剛出現黃金交叉，理應在「小小反應一下就繼續漲」。

該PO文引來大批同樣觀看美股也還沒入睡的網友秒回。有網友表示，此時此刻應該刪掉APP，等「一個月後再看」、電腦關機，然後去跑外送，再不然就是直接「睡到下午一點半」。

不少網友都說，就「趕快空」啊，然後執行「先賣再買」策略，「下週用便宜價再買回來即可」，在夜盤也可先買期貨避險；有網友還希望原PO能PO出自己的存股有多少，方便網友一起來「健診」。

有網友感慨，「少年股神又要殞落了」，只剩「退休金會救你」。但也有信仰巴菲特的網友表示，「別人恐懼我就貪婪」，今天一開盤就可以以低價買進。也有些網友表示自己不碰台股，也有人說自己是「賺到睡不著」。