快訊

檢舉魔人「蘇大媽」出獄了！台南網友奔相走告：全城警戒

U18世界盃棒球賽／鄭俊瑋2長打打爆日本 中華隊4連勝分組第1晉級

電動車掛牌數今年破萬？專家：全面普及得先解決2挑戰

台股臉綠大跌 拉下南電破底

經濟日報／ 記者謝艾莉／台北即時報導

IC載板大廠南電（8046）今（14）日受到美股大逃殺、台股疲軟影響，今日早盤股價下挫逾3.3%，股價破底創波段低點。ABF三雄其他兩家早盤股價也慘綠，景碩（3189）、欣興（3037）股價雖未破底，但是距離波段低僅一步之遙。

南電早盤股價一度來到低點225.50元，股價來到近一年半以來新低。景碩早盤低點來到每股105.50元、欣興早盤低點則為132.00元。

針對美國限制高階晶片對中國大陸出口，有分析師指出，台系廠商主要供應相關客戶消費性晶片的ABF載板，因此相關禁令對於台系廠商影響相對輕微。該分析強調，近期來看雖然整體載板市場雜音較為較多，但觀察整體小晶片、多晶片封裝的趨勢仍持續發展的情況下，相關廠如欣興、 南電、景碩營運表現仍值得期待。

景碩8月營收約38.69億元，年成長17.3%、月增加2.7%，為單月歷史次高以及歷年同期新高，累計景碩今年前八月營收約291億元，年成長30.1%。法人指出，估景碩第三季營收季增約2%，但低於原先預估的季增5-6%，景碩第四季營收營運有望持續呈現季增，約增加個位數。

景碩 營收 晶片

延伸閱讀

股匯雙殺 台積電開盤重挫吸引買盤進場

台股開盤下跌357點 專家：美國多數人認為明年進入經濟衰退

美股大跌... 台股會因國安基金「開低走高」或跌幅較輕嗎？

9/14【早晨財經速解讀】美CPI 8.3%高於預期 道瓊血崩千點 費半大跌6%台積電崩4% 下週聯準會升四碼 暴力升息要來了?

相關新聞

台積電早盤股價重挫17元 市值縮水4408億元

晶圓代工廠台積電2022年第1季現金股利將於15日除息，受美股重挫影響，今天股價表現疲弱，早盤達新台幣476元，大跌17...

台股臉綠大跌 拉下南電破底

IC載板大廠南電（8046）今（14）日受到美股大逃殺、台股疲軟影響，今日早盤股價下挫逾3.3%，股價破底創波段低點。A...

台達電轉投資安控廠 晶睿前七月EPS 3.42元

台達電轉投資安控廠晶睿（3454）近期股價波動劇烈，昨（13）日應主管機關要求，公布7月自結稅後純益5,900萬元，年增...

富爾特 本季可望賺錢

富爾特（6136）昨（13）日於法說會中指出，疫情導致上半年營運不佳，下半年隨著疫情影響逐步淡化，看好生活娛樂平台、通信...

iPhone 14周五開賣 大立光、鴻海添利多

蘋果iPhone 14系列新機本周五（16日）開賣，法人看好將掀起換機潮，大立光（3008）、鴻海、台積電等蘋果供應鏈可...

伊雲谷今上市 股價大漲逾三成

伊雲谷（6689）今（13）日以每股承銷價112元掛牌上市，早盤高點來到146.5元，漲幅逾三成，展望後市，隨著全球企業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。