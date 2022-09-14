台股臉綠大跌 拉下南電破底

IC載板大廠南電（8046）今（14）日受到美股大逃殺、台股疲軟影響，今日早盤股價下挫逾3.3%，股價破底創波段低點。ABF三雄其他兩家早盤股價也慘綠，景碩（3189）、欣興（3037）股價雖未破底，但是距離波段低僅一步之遙。

南電早盤股價一度來到低點225.50元，股價來到近一年半以來新低。景碩早盤低點來到每股105.50元、欣興早盤低點則為132.00元。

針對美國限制高階晶片對中國大陸出口，有分析師指出，台系廠商主要供應相關客戶消費性晶片的ABF載板，因此相關禁令對於台系廠商影響相對輕微。該分析強調，近期來看雖然整體載板市場雜音較為較多，但觀察整體小晶片、多晶片封裝的趨勢仍持續發展的情況下，相關廠如欣興、 南電、景碩營運表現仍值得期待。

景碩8月營收約38.69億元，年成長17.3%、月增加2.7%，為單月歷史次高以及歷年同期新高，累計景碩今年前八月營收約291億元，年成長30.1%。法人指出，估景碩第三季營收季增約2%，但低於原先預估的季增5-6%，景碩第四季營收營運有望持續呈現季增，約增加個位數。