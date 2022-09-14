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股匯雙殺 台積電開盤重挫吸引買盤進場

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

美股周二跳水，道瓊工業指數暴跌1,276.37點，台股今（14）日早盤開低，新台幣兌美元匯率貶破31元關卡，一度重貶至31.156元兌1美元，台積電（2330）早盤以478.5元開低後一度下探至476元，大跌17元，市值縮水4,408億元至12兆3,428億元，股匯呈現雙殺，不過，台積電大跌下也吸引買盤，股價略回升至481.5元，大盤跌點縮至逾200點。

美股道瓊工業指數下跌1,276.37點，跌幅3.94%；那斯達克指數下跌5.16%；標準500指數下跌4.32%；費半指數下跌6.18%；台積電ADR周二大跌4.1%，收在78.81美元，外資則是連二買。

受到美國8月CPI年增率8.3%，超乎市場預期的衝擊，美股跳水，市場預期下Fed升息3碼恐已底定，甚至出現有升息4碼的聲音，新台幣早盤重貶，破31元關卡，台股以14,695.19點開低，一度下滑至14,552.7點，重跌逾300點。

台積電今日以478.5元開低，一度下滑至476元，台積電明日將除息，市場原本大多預期填息的機率高，不過，在美股重挫下，增加台股的變數，台積電除息秀深受關注，不過，早盤走低後似有買盤進場，拉升股價回到481.5元，台積電跌勢縮小，大盤跌點也隨著縮小到下跌逾200點。

台積電 美股

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