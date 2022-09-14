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台股開盤下跌357點 專家：美國多數人認為明年進入經濟衰退

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
近期股市變動劇烈。（本報系資料庫）
近期股市變動劇烈。（本報系資料庫）

美國勞工部公佈8月消費者價格指數年增幅為8.3％，高於預期。住房、食品和醫療健保的價格漲幅居前。美國租金創1991年以來最大漲幅，推動整體通膨居高不下。

13日道瓊工業指數崩潰1,276.37點，跌幅3.9%，至31,104.97點。標普500指數大跌177.72點，跌幅4.3%，至3,932.69點。那斯達克綜合指數重挫632.84點，跌幅5.2%，至11,633.57點。

由於CPI數據高於預期，尤其是核心CPI升幅擴大，加上近日Fed官員普遍發表「鷹派」談話，預料9月21日Fed將升息3碼。

台股今（14）開盤下跌357點，收在14536點，開盤跌勢這麼重，預估國安基金會有一波防守的力道。

財經作家游庭皓表示，台指期盤後(WTXP&) 跌了400多點，沒有意外的話，今日官股和國安基金會有非常明顯的護盤情緒，就要看能不能夠可以拉得動台股，他預估外資的賣壓應該會是過去一年以來最重的一天，昨日美股費半系統單的賣壓太重了。

他強調，現在美國散戶已經不是一昧的樂觀，而是多數的投資人都抱持著比較悲觀的角度；且多數投資人認為美國明（2023）年會進入經濟衰退的比例已高達接近8成，這也說明目前市場情緒，在過去兩個月的時間，就算美國股市有適度的反彈，卻還是抱持恐慌且悲觀的態度。

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