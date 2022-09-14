美股大跌... 台股會因國安基金「開低走高」或跌幅較輕嗎？

整張圖紅成這樣，中秋節不是過了嗎？真的是巴比Q了

美國8月CPI年增率8.3%高於預期，核心CPI年增率6.3%更是遠高於預期！昨晚已經分析，這個數字代表扣除油價下跌，實際的通膨降溫非常有限，聯準會必然會持續維持激進升息！本月升息三碼已是毫無懸念，周五解盤節目會自請家法處分。但家法事小，比較令市場擔心的是，如果過去幾次聯準會升息三碼都沒辦法有效降低通膨，有沒有可能在下周利率決策會議再拉高升息幅度，來個暴力升息呢？

這就是為什麼美股昨天開低走低的原因，本來市場已經做好心理準備，最差就是三碼，也就是坐三望二。沒想到通膨降得這麼少，甚至核心通膨還再創新高，這時候反而大家就開始擔心，有沒有可能下周會一次升息100個基點，也就是一次四碼？根據CME的FED Watch利率期貨工具來看，昨天CPI數字出爐之後，下周升息四碼的機率瞬間從過去的0%，直接飆升到33%。

這叫做暴力升息啊，我覺得這真的太暴力了；市場最怕這種突如其來的不確定性，美股道瓊和S&P500指數大跌約4%，這是從為2020年6月以來的單日最大跌幅！上週剛剛新機發表會的蘋果，沒想到昨晚創下2020年9月以來最大跌幅，拖累那斯達克指數跌幅亦創2020年6月以來單日最大！而且那斯達克100的所有成分股是全數收跌，這是2020年3月當時疫情爆發以來首見。

對於聯準會暴力升息的預期出現，造成資金再度抽離債券市場，美國二年期公債殖利率創15年來最高，使得長短債倒掛情況更為嚴重！近期因歐元與日圓反彈，還有避險情緒降溫而連續回檔的美元指數；也因對於聯準會激進收回熱錢恐慌，讓這些包括歐元預期利差縮小的利多瞬間消失，美元指數又反彈回近20年以來的高檔水位！加密貨幣亦全線崩跌，比特幣一度大跌超過9%逼近二萬美元，是近三個月來最大跌幅！

在全球資本市場與商品全面反應美國通膨高於預期，聯準會升息四碼機率從無到有可能，亞股早盤當然難逃跟進反應的命運！只是台股有國安基金護盤加持，能不能開低走高，或者相對跌幅較輕，就讓我們替國安基金加加油吧。

撰文作者：王倚隆 浦惠證券投顧資深分析師

（過去十年長期分享全球財經商品與台股看法，不管多空趨勢看法皆屢屢獲得市場印證肯定，粉絲團擁有超過18萬粉絲。）

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