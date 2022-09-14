快訊

找到了！法官陳伯均登山失聯4天 搜救人員今早尋獲遺體

老師缺席中：法國公共教育「師資崩壞」危機

同進出神秘酒吧 週刊爆已婚温昇豪半夜入李杏香閨

9/14【早晨財經速解讀】美CPI 8.3%高於預期 道瓊血崩千點 費半大跌6%台積電崩4% 下週聯準會升四碼 暴力升息要來了?

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

美國股市三大指數寫下兩年多來的最慘烈的一天，道瓊工業指數崩潰超過1,200點。通膨報告高於預期，粉碎投資人對物價壓力降溫將促使聯準會Fed）放緩升息步調的期望。

道瓊工業指數崩潰1,276.37點，跌幅3.9%，至31,104.97點。標普500指數大跌177.72點，跌幅4.3%，至3,932.69點。那斯達克綜合指數重挫632.84點，跌幅5.2%，至11,633.57點。

這三大股指均創下2020年6月11日以來最大單日跌幅，當時是新冠疫情最嚴重的時期。使道瓊工業指數今年跌幅擴大為14%，而標普500指數下跌17%，那斯達克綜合指數回落26%。

美國勞工部周二公佈的數據顯示，8月消費者價格指數年增幅為8.3%，不計波動較大的食品和能源成分的核心CPI年增率上漲6.3%，均高於預期。住房、食品和醫療健保的價格漲幅居前。美國租金創1991年以來最大漲幅，推動整體通膨居高不下。接受華爾街日報調查的經濟學家原預8月消費者價格指數年增幅為8%。

美國8月消費者物價指數（CPI）漲勢並未明顯趨緩，且核心CPI升勢比整體CPI更強，顯示通膨壓力迄未減輕，聯準會（Fed）9月會議升息3碼幾成定局。

8月整體CPI比7月雖小升0.1%，但高於預估的-0.1%，也高於7月時的0%；比去年同期則上升8.3%，高於預估的8.1%，低於7月時的8.5%升幅，主因汽油價格持續下跌。

但核心CPI升幅擴大，比7月勁升0.6%，高於預估及7月時的0.3%升幅；與去年同期相比則大幅上升6.3%，高於預估的6.1%，更比7月時的5.9%升幅明顯擴大。

經濟學者表示，由於CPI數據高於預期，尤其是核心CPI升幅擴大，加上近日Fed官員普遍發表「鷹派」談話，預料9月21日Fed將升息3碼。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

美國 道瓊工業指數 升息 通膨 Fed 消費者物價指數 聯準會 標普 CPI

延伸閱讀

力積電（6770）便宜到該抄底了？他曝「3原因」 網酸：反串

高股息抗跌ETF...00701、00713、00731選誰？ 他推「這檔」真正最低波動

金融股明年配不出股息？ 她：中信金（2891）和「這7檔」發生機率不高

00878猛追...0056還是高股息ETF好選擇？ 她舉「三面向」分析

相關新聞

9/14【早晨財經速解讀】美CPI 8.3%高於預期 道瓊血崩千點 費半大跌6%台積電崩4% 下週聯準會升四碼 暴力升息要來了?

美國股市三大指數寫下兩年多來的最慘烈的一天，道瓊工業指數崩潰超過1,200點。通膨報告高於預期，粉碎投資人對物價壓力降溫將促使聯準會（Fed）放緩升息步調的期望。

升息恐慌美股狂瀉 法人：台股中長線較大幅箱型整理

美國公布8月消費者物價指數（CPI）為8.3%，引發市場對聯邦準備理事會（Fed）升息恐慌，美股13日狂瀉。法人認為，美...

最純AMD概念股 聚光

英特爾執行長基辛格鬆口未來幾年市占率將持續遭勁敵超微瓜分，最快2026年才能扭轉頹勢。英特爾與超微在台灣共同的供應鏈眾多...

台股三勢力 拚作帳行情

台股昨（13）日在投信、自營商與集團股三股勢力作帳行情啟動，以及外資續買帶動下，開高收高延續反彈格局，終場攻抵季線大關，...

資減價揚股 法人聚焦

台股昨（13）日開高震盪，指數蓄勢再戰萬五（15,000點）。事實上，在大盤近期多空震盪的過程中，許多個股籌碼已被法人默...

就市論勢／車電、網通、內需 吸睛

景氣放緩，原油價格已回檔至俄烏戰事前水準，貴金屬、黃小玉也有明顯跌勢，車價、運價同步下滑，CPI趨勢向下，但因成本會遞延至民生消費，預期2023年上半年回落幅度較大；而非農就業下滑、失業率上升，若搭配CPI未來數月往下，9月Fed若如共識升息3碼後升勢可望放緩。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。