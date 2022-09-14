9/14【早晨財經速解讀】美CPI 8.3%高於預期 道瓊血崩千點 費半大跌6%台積電崩4% 下週聯準會升四碼 暴力升息要來了?

美國股市三大指數寫下兩年多來的最慘烈的一天，道瓊工業指數崩潰超過1,200點。通膨報告高於預期，粉碎投資人對物價壓力降溫將促使聯準會（Fed）放緩升息步調的期望。

道瓊工業指數崩潰1,276.37點，跌幅3.9%，至31,104.97點。標普500指數大跌177.72點，跌幅4.3%，至3,932.69點。那斯達克綜合指數重挫632.84點，跌幅5.2%，至11,633.57點。

這三大股指均創下2020年6月11日以來最大單日跌幅，當時是新冠疫情最嚴重的時期。使道瓊工業指數今年跌幅擴大為14%，而標普500指數下跌17%，那斯達克綜合指數回落26%。

美國勞工部周二公佈的數據顯示，8月消費者價格指數年增幅為8.3%，不計波動較大的食品和能源成分的核心CPI年增率上漲6.3%，均高於預期。住房、食品和醫療健保的價格漲幅居前。美國租金創1991年以來最大漲幅，推動整體通膨居高不下。接受華爾街日報調查的經濟學家原預8月消費者價格指數年增幅為8%。

美國8月消費者物價指數（CPI）漲勢並未明顯趨緩，且核心CPI升勢比整體CPI更強，顯示通膨壓力迄未減輕，聯準會（Fed）9月會議升息3碼幾成定局。

8月整體CPI比7月雖小升0.1%，但高於預估的-0.1%，也高於7月時的0%；比去年同期則上升8.3%，高於預估的8.1%，低於7月時的8.5%升幅，主因汽油價格持續下跌。

但核心CPI升幅擴大，比7月勁升0.6%，高於預估及7月時的0.3%升幅；與去年同期相比則大幅上升6.3%，高於預估的6.1%，更比7月時的5.9%升幅明顯擴大。

經濟學者表示，由於CPI數據高於預期，尤其是核心CPI升幅擴大，加上近日Fed官員普遍發表「鷹派」談話，預料9月21日Fed將升息3碼。