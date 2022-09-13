快訊

赴日申請電子簽還須「受付濟證」 怎申請？要收費？入境旅遊5關卡一次看

兒駕BMW自撞殞命「時速表停140公里」 父疑2因素釀禍：他技術不錯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

盤中零股交易 12月19日起縮短撮合到1分鐘

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
金管會今宣布，預計於12月19日起，縮短盤中零股交易撮合間隔時間，由現行3分鐘縮短至1分鐘。報系資料照／記者戴瑞瑤攝影
金管會今宣布，預計於12月19日起，縮短盤中零股交易撮合間隔時間，由現行3分鐘縮短至1分鐘。報系資料照／記者戴瑞瑤攝影

金管會今宣布，預計於12月19日起，縮短盤中零股交易撮合間隔時間，由現行3分鐘縮短至1分鐘，期望提升盤中零股市場的流動性。

金管會表示，2020年10月26日實施盤中零股交易制度，透過降低投資者的門檻，統計今年截至7月證券新開戶數約68萬戶，其中30歲以下族群約占43.8%、31歲至40歲族群占23.9%。

據金管會統計，盤中零股新制上線實施至今年7月底止，上市盤中零股日均值為18.76億元(占比0.56%)，較上線前(109年1月至9月)盤後零股日均成交金額2.23億元(占比0.12%)雖有顯著提升，仍有成長空間。

金管會表示，為提高盤中零股交易的便利性，金管會已督導證交所及櫃買中心公告修訂零股交易辦法，縮短盤中零股撮合間隔時間，由現行三分鐘縮短至一分鐘，預計於12月19日上路。

零股 金管會 台股

延伸閱讀

黃天牧引哈佛教授新書 提醒金融業24小時被社會檢視

經濟日報社論／金管會監管應落實「刑期無刑」

產險大虧 金管會伸出援手

黃天牧：不為預算達標開罰

相關新聞

四大利空籠罩 小摩示警明年全球半導體營收將下滑3%

摩根大通證券最新報告指出，由於四大利空籠罩， 2023年全球半導體景氣將衰退，整體營收預期將下滑3%，終結連三年成長。

台股上漲86.98點 三大法人買超112.73億元

台股今（13）日續強，不過漲幅在午盤時收斂，終場收在14,894.41點，上漲86.98點，成交量1,824.39億元；...

iPhone 14預購熱…這檔蘋概股最被看好 分析師曝3理由

蘋果iPhone 14系列新機正式亮相，且預購也傳出好成績，尤以iPhone 14 Pro Max最暢銷，激勵蘋果股價周...

秋節變盤國安基金力守萬四？股海老手不看淡台股：今年只買台積電 做到這天為止

受美股影響，台股在中秋節前跌跌不休，但節後開盤第一天，台股大漲超過224點，收在14607點、收復萬四關卡之上。資深證券分析師杜金龍指出，在空頭市場，2月、5月是股市高點，接著一路跌到中秋節前，此時會是相對波段低點。

台股早盤漲逾百點 台積電開盤上漲8.5元

台股今(13)日開盤上漲88.44點，開盤指數14,895.87點，早盤漲逾百點，來到14,943.89點；台積電（23...

盤中零股交易 12月19日起縮短撮合到1分鐘

金管會今宣布，預計於12月19日起，縮短盤中零股交易撮合間隔時間，由現行3分鐘縮短至1分鐘，期望提升盤中零股市場的流動性...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。