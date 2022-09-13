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盤中零股交易 12月19日起縮短撮合到1分鐘
金管會今宣布，預計於12月19日起，縮短盤中零股交易撮合間隔時間，由現行3分鐘縮短至1分鐘，期望提升盤中零股市場的流動性。
金管會表示，2020年10月26日實施盤中零股交易制度，透過降低投資者的門檻，統計今年截至7月證券新開戶數約68萬戶，其中30歲以下族群約占43.8%、31歲至40歲族群占23.9%。
據金管會統計，盤中零股新制上線實施至今年7月底止，上市盤中零股日均值為18.76億元(占比0.56%)，較上線前(109年1月至9月)盤後零股日均成交金額2.23億元(占比0.12%)雖有顯著提升，仍有成長空間。
金管會表示，為提高盤中零股交易的便利性，金管會已督導證交所及櫃買中心公告修訂零股交易辦法，縮短盤中零股撮合間隔時間，由現行三分鐘縮短至一分鐘，預計於12月19日上路。
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