四大利空籠罩 小摩示警明年全球半導體營收將下滑3%

摩根大通證券最新報告指出，由於四大利空籠罩，2023年全球半導體景氣將衰退，整體營收預期將下滑3%，終結連三年成長。

這四大利空分別是，一，全球國內生產毛額（GDP）成長率將由今年的2.6%降至明年的1.8%。二，明年包括個人電腦、伺服器、液晶電視等產業均衰退。三，半導體存貨明顯上揚。四，半導體廠資本支出提升，將導致供過於求。

報告指出，明年全球經濟成長率將大幅滑落，主要是受到歐洲及中國的影響。只要全球經濟成長率跌到3%以下時，通常啓動產業的衰退。另外，終端消費需求的成長也大幅下降。

報告指出，在今年第3季初，整體的半導體庫存周轉天數為113天，比同期間三年平均天數高出11%，也比今年第2季初的平均天數高出7.5%。如果扣除記憶體之外的半導體，在今年第3季初，庫存周轉天數增加兩天到110天，比三年平均天數多出7.7%。

在晶圓價格方面，從2020年這波景氣上升周期以來，扣除台積電以外的晶圓平均產品單價（ASP）已上揚30~40%，這樣的現象不可能持續。今年底開始，價格預期會開始下滑。目前這樣的現象出現在中國大陸較小的代工廠，到明年應該會擴散到較大的代工廠。

至於何時觸底呢？報告指出，目前可能還在這個下降周期的一半。一般來說，當半導體庫存見頂，需求趨緩受到普遍承認，供應商開始採取削減資本支出的行動時，周期才會觸底。