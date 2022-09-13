存股需求旺 豐存股新增39檔美股標的

存股需求持續成長，永豐金證券宣布，「豐存股-美股」即日起新增39檔投資標的，囊括疫情下當紅的醫療族群、綠色經濟趨勢相關企業、各大產業巨擘，以及因應投資人保守策略股3債7的核心保守配置ETF。豐存股為國內券商美股存股龍頭平台，新增後可存股標的合計123檔，其中股票66檔、57檔ETF。

一股就能存美股，豐存股吸引投資人，以完整便利的數位化服務提供存股族交易、投資資訊、及帳務管理等服務，嚴格把關篩選存股標的，希望讓投資人能存得安心。今年8月止，「豐存股-美股」交易戶數較兩年前開辦初期增長12倍，存股筆數增幅更達28倍，永豐金證券目前為美股定期定額市占第一名，同時也是存股券商網路聲量排名第一。

永豐金證券表示，篩選新增39檔存股標的，包括30檔個股及9檔ETF，這次亮點包括納入醫療產業族群計8檔重量級企業，例如業界無人可比擬的達文西手術設備供應商直覺外科(ISGR US)、全球知名藥廠禮來(LLY US)、默克藥廠(MRK US)及輝瑞(PFE US)等，醫療保健產業在今年上半年的市場波動當中，表現相對穩定抗跌，長線也受惠於民眾對於醫療相關服務的穩定需求，作為存股標的有其獨特的護城河效應。

這次新增標的並納入綠色經濟概念，例如，廢棄物管理公司(WM US)，作為北美最大的廢棄物回收公司，WM收集垃圾的合約能見度很長，考慮到只要有人就有消費，每一次的消費都會有垃圾產生，景氣不佳，垃圾還是要處理、掩埋，景氣好的時候，消費衝高之際伴隨而來的垃圾量更高，這些都是長線利基因此選入存股標的中。

此外、新增的產業領導性企業還包括：全球飯店霸主萬豪國際集團(MAR US)、化妝保養品龍頭雅詩蘭黛(EL US)等，都是投資人生活中會接觸到的知名品牌商。

永豐金證券指出，在「豐存股-美股」平台十大熱門標的中，ETF居高不下受投資人青睞，ETF一籃子分散標的的特性受到存股族肯定，這次新增存股標的，特別納入核心保守配置ETF(AOK US)，股債配置比約3比7，與一般股多債少或股債平均的配置不同，可以滿足偏向保守的投資人需求。

永豐金證券表示，新增39檔美股存股標的已全部上架，想要參考美股存股的投資人，可在「豐存股-美股」平台以定期定額、或定期定股的參與，在市場劇烈波動期間，小額、分散、紀律的存股方式是投資人可以採取的策略。