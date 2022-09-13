當紅題材加持下 這兩檔成交量爆衝

台股今（13）日持續上漲表現，個股成交量上，除了兩檔ETF高居冠亞軍，華新（1605）、威盛（2388）分別挾著當紅的電動車、元宇宙題材，成交量爆衝，分居台股成交量第三大及第四大。

台股今日以14,895.87點開高，一度拉升至14,949.56點，站上季線，個股成交量上，元大台灣50反1（00632R）居冠，盤中成交量逾10萬張，其次是元大滬深300正2（00637L），成交量逾9萬張，華新居第三，盤中爆出逾7萬張的成交量，威盛成交量超過4.5萬張。

華新8月營收143.15億元，月減5.32％，年增6.68%，為同期第五高，累計今年前八月營收1,224.15億元，年增27.62%；華新跨足電動車市場領域，布局新能源產業，攜手青山集團並取得印尼旭日公司50.1%股權，將建置冰鎳廠，預計明年第1季可全產全銷，法人看好高冰鎳將挹注華新明年的獲利表現。

威盛8月合併營收9.83億元，創今年新高，月增68％，年增69.1％；累計前8月合併營收60.65億元，年增37.4％，創15年來同期新高，受惠於元宇宙題材，推升股價表現。

威盛今日以89.5元開高，一度拉升至90.2元，盤中成交量居第四大；華新以39.8元開高，一度拉升至41.25元，盤中漲幅3.94%，成交量高居第三名。