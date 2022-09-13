客運復甦 外資大買兩檔航空股、但長榮航早盤紅翻黑

各國邊境管制鬆綁，航空客運逐漸復甦，航空雙雄8月營收中，客運收入大增，外資昨日鎖定航空股買超，尤其重押長榮航（2618），單日買超25,761張，居買超個股冠軍，華航（2610）也獲買超，兩家公司今（13）日同步開高，但長榮航卻出現開高走低，盤中翻黑，跌幅0.44%。

華航8月合併營收127.56億元，年增14.19 %，其中，客運收入24.81億元，月增17.12%，年增五倍，主受惠各國邊境管制鬆綁，運能逐步恢復且市場需求轉強，客運收入創2020年疫情以來單月新高；累計前八月營收達997.75億元，年增26.98%。

長榮航8月合併營收120.15億元，月增 1.25%，年增33.83%，是2020年疫情爆發以來單月次高，僅次於去年12月，客運業務明顯復甦；8月客運營收37.6億元，是疫情來新高；累計長榮航前八月營收873.03億元，年增42.8%。

外資昨日同步買超航空股，買超長榮航25,761張，居買超個股冠軍，外資連二買，但投信賣超289張，自營商買超1,742張，合計三大法人買超27,214張，長榮航今日以34.05元開出，上漲0.15元，一度拉升至34.2元，但隨後翻黑，一度下滑至33.7元，下跌0.2元。

外資昨日買超華航7,985張，連二買，今日以22.7元開出，上漲0.3元，一度拉升至22.8元，盤中力守平盤之上。