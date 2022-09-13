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台股早盤漲逾百點 台積電開盤上漲8.5元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台積電。（路透）
台積電。（路透）

台股今(13)日開盤上漲88.44點，開盤指數14,895.87點，早盤漲逾百點，來到14,943.89點；台積電（2330）開盤上漲8.5元，開盤價495元。

群益投顧說，大盤指數向上跳空站3日線，但仍在12日與月線之下，短均格局中性。從外資針對「權值王」台積電屢屢放利空角度出發，一定程度影響市場對電子乃至指數的相對保守態度；惟秋節連假前，美科技股連二交易日強漲，對電子股則形成短線基期正面挹注。類股、環境消息多空交錯，操作上，以強勢題材股為主軸，擇強嚴守技術面應對。

周一(12日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲229.63點、漲幅0.71%，那斯達克指數上漲1.27%，標準500指數上漲1.06%，費半指數上漲0.34%。

第一金投顧表示，美國聯準會紐約分行公布8月消費者通膨預期，一年期通膨預期由6.2%下滑至5.75%，創近十個月以來最低，三年期通膨預期由3.2%下滑至 2.8%，創近兩年來最低。

三大法人周一集中市場合計買超147.2億元：外資及陸資(不含外資自營商)買超112.1億元，投信買超13.2億元，自營商(自行買賣)買超7.3億元，自營商(避險)買超14.5億元。

統一期貨說，外資周一期貨部分增加3,123口，淨多單8,288口，十大交易人與特定法人合計賣出2,910口。週選支撐與壓力區落在14,200至15,000點，P/C Ratio升至1.07，整體籌碼中性看待。

外資 台積電 台股

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