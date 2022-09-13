9/13【早晨財經速解讀】國泰金 台新金 國票金 新光金八月獲利衰退五成 15家金控僅永豐金成長?蘋果股價大彈3% 八月通膨會有好消息?

金控公司8月獲利陸續出爐，由於股息入帳高峰已近尾聲，多數金控8月單月獲利較前月下滑，累計前八月每股稅後純益（EPS），開發金與第一金均為1.11元，兆豐金累計EPS 1.07元，惟新光金8月單月獲利較前月大增八成多，主要受惠新壽匯兌利益挹注。

台指期夜盤維持紅盤，美股四大指數開盤走揚，由特斯拉、蘋果、亞馬遜等領漲，那斯達克指數漲逾0.7%、S&P500指數漲逾0.6%，帶動台指期夜盤漲點擴大，一度上漲58點，最高來到14,855點。

主計總處12日指出的8月消費者物價指數（CPI）年增率回落至3％以下、降為2.66%，為近半年來的最低。主計總處官員說明，因民眾感受到的物價壓力仍大，但隨著國際農工原物料價格走跌，未來物價的壓力有望能夠緩和。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘說明，8月的CPI年增率達2.66%，半數上漲力道都來自食物類，受到外食、肉類、蛋類價格續漲影響；但因蔬菜跌幅擴大，得以抵銷部分漲幅。

8月17項重要民生物資CPI年漲5.38%，當中以雞蛋、沙拉油及調理油漲幅相對大，雞蛋年漲38.87%、創下3.6年以來新高，沙拉油及調理油年漲14.88%，為13.5年以來新高。