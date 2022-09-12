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台股近日量縮 黃天牧：相較國際市場仍具競爭力

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
黃天牧今出席「信託業推動信託2.0計畫評鑑」頒獎典禮，頒獎給合庫銀行董事長雷仲達（右）。圖／合庫提供
黃天牧今出席「信託業推動信託2.0計畫評鑑」頒獎典禮，頒獎給合庫銀行董事長雷仲達（右）。圖／合庫提供

中秋節連假後首個交易日，台股今（12）日大漲224.01點，收在14807.43點，且外資反手買超112.12億元，終止連六賣。金管會主委黃天牧認為，台股現金殖利率加上股票股利約4.89％，基本上在整個國際資本市場上還是有競爭力，且上市櫃公司最新海外投資獲利相當亮麗，認為台股仍有基本面支撐。

近期台股日均量縮至2000億元上下，即使今大漲，量能仍未見拉抬。黃天牧今天出席「信託業推動信託2.0計畫評鑑」頒獎典禮暨研討會，會後被問及台股動能問題時表示，面對升息、通膨影響，對於台股資金流動是有關係的，但今天看到外資買超100多億元，「這是不一樣的地方」。

他強調，台股現金殖利率加上股票股利約4.89％，基本上在整個國際主要資本市場上還是有競爭力，且上市櫃公司最新海外投資獲利相當亮麗，台股仍有基本面支撐，但確實在美國升息下，還是會讓國際資金有比較效應，短期會對資金動能有影響。

金管會是否採取措施應對？他認為，資本市場還是要穩健、而非暴起暴落，目前針對股市動能是要持續關注，中秋節過後，應有新的氣象，金管會將持續觀察，現階段不會有特別措施，但而前段時間證券周邊單位祭出的基礎建設工作，仍會繼續努力。

另，中央銀行總裁楊金龍日前示警，新興市場恐有債倒債危機。黃天牧指出，在年初美國升息時市場就預料，恐使部分國家外債大增、又以美元計價的本息往上，若財政收支不佳的國家就有影響，基本上金管會與央行想法相同，會密切注意。

至於壽險業投資新興市場債券是否有風險，黃天牧認為，壽險公司主要都投資投資等級的為主，且以美國、歐盟的債券較多，新興市場債若本身信評不高壽險公司也不會去投資，不必過於憂心。

台股 黃天牧

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