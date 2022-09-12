麗清8月營收6.02億元 歷年同期新高

麗清（3346）今日公布8月合併營收達新台幣6.02億元，續創歷年同期新高，並較去年同期大幅成長53.94％。累計2022年1至8月合併營收為新台幣37.85億元，同步改寫歷年同期新高，亦較去年同期成長8.85％。

麗清表示，受惠中國車市隨著生產供應鏈加速趕工生產及乘用車購置稅減半政策紅利等環境下，帶動整體乘用車銷售穩步復甦，不僅挹注主要客戶加大LED車燈模組訂單備貨力道，以及8月5個新項目機種訂單完成出貨認列貢獻，再加上旗下LED頭燈控制器產品隨著美國知名車廠客戶需求拉升，皆係進一步創造麗清於傳統淡季期間，整體產能稼動率站穩高檔水準，並帶動單月合併營收已連續三月刷新歷年同期新高。

麗清指出，隨著全球新能源車銷售滲透率持續拉升，創造 整體營運良好發展環境，除目前開發應用於新能源車之LED車燈模組數量持續增加，且加上近期麗清成功打入美國知名電動車品牌車廠-特斯拉(Tesla) 2款電動車的LED尾燈供應鏈，皆係助力未來營運新一成長動能。

麗清已陸續拉升桃園觀音廠LED頭燈控制器整體產能，積極滿足主要客戶強勁產品需求，並有望看見助力整體營收貢獻持續放大，再加上切入特斯拉電動車LED尾燈產品，依照生產排程來看，有機會於今年第三季底至第四季開始量產交貨，在新客戶、新產品效益逐步放大，挹注未來營運逐季走升態勢可期。