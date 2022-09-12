台股收漲224.01點 三大法人買超147.35億元
台股今（12）日開高走高，終場收在14,807.43點，上漲224.01點，成交量1,844.73億元；三大法人買超147.35億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超112.12億元，投信買超13.37億元，自營商買超（合計）21.86億元，其中自營商（自行買賣）買超7.35億元，自營商（避險）買超14.5億元。
台股今日以14,711.34點開出，盤中一度拉升至最高14,856.23點，權王台積電（2330）領漲，終場收在486.5元，上漲11.5元，漲幅2.42%，聯電（2303）收40.15元，上漲0.85元，漲幅2.16%，晶圓代工股齊漲，世界（5347），力積電（6770）也收高，貨櫃股陽明（2609）、萬海（2615）大漲，航運股收漲2.36%，大盤指數開高走高，終場收漲1.54%。
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