快訊

前代威爾斯親王號的悲情宿命 與專剋友軍的墨爾本號

網瘋傳男神李易峰私密床照 被爆選妃「一次玩8P」嫖過未成年

股王爭霸戰再起 股王、股后僅差5元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股今（12）日開高走高，盤中大漲逾200點，股王爭霸戰也再度上演，早盤信驊（5274）開高重新站上2,000元關卡，以2,005元開出，且擠下大立光（3008）重登股王寶座，一度拉升至2,060元，盤中大立光也一度再奪回王座，但無力坐穩，股王、股后競爭激烈，股價差距僅5元。

大立光8月合併營收44.42億元，月增14%，年增11%，看好9月拉貨動能將比8月好一點，美系外資最新報告認為，雖看好大立光在手機鏡頭的領先技術，但繼續關注產品線集中、市場競爭、智慧手機鏡頭設計見頂等評題，下半年品牌廠紛紛推出規格更優的機型，但市場需求不確定，將在大立光營收持續成長中帶來不確定性，重申賣出評等，目標價1,490元。

大立光8月合併營收44.42億元，創今年來高點，月增14%，年增11%；累計今年前八月合併營收281.41億元，年減5%；大立光預告9月拉貨動能將比8月好一點。

蘋果舉行新品發表會，一口氣發表四款iPhone 14系列新機，市場認為，大立光仍是新機鏡頭主力供應商，看好大立光第3季營收上看130億元，季增34%，不排除挑戰七季來新高，法人推估在新台幣兌美元匯率貶值下，本業加上匯兌利益，大立光第3季有望大賺四至五個股本，全年獲利優於去年。

大立光8月營收優於預期，美系外資雖看好大立光在手機鏡頭的領先技術，但繼續關注產品線集中、市場競爭、智慧手機鏡頭設計見頂等評題，下半年品牌廠紛紛推出規格更優的機型，但市場需求不確定，將在大立光營收持續成長中帶來不確定性，重申賣出評等，目標價1,490元。

信驊8月營收4.03億元，月減5.82%，年增32.59%，累計前八月營收34.07億元，年增48.12%；信驊在8月下旬法說會上預告，第3季營收下滑，預估約介於第1季11.51億元至第2季14.25億元區間，但第4季在新產品量產出貨挹注下，營收將較第3季大幅成長，若第4季客戶訂單沒有大幅下修，全年營收年增45%目標仍可達標。

信驊早盤以2,005元開高，收復2,000元關卡價，一度拉升至2,060元，低點價位則下滑至1,995元，盤中漲幅1.51％；大立光以1,995元開出，上漲25元，一度拉升至2,030元，低點則為1,990元，盤中力守2,000元，漲幅1.52%。

iPhone 14 大立光 手機鏡頭

延伸閱讀

台股科技型ETF 搶鏡

蘋果新機發表會後 法人看好台積電、鴻海、大立光

大立光業內外順風 Q3拚賺五股本

美「迷因股」股王讓1大學生賺33億 財務長為何墜樓亡？

相關新聞

台積電領軍強彈 台股漲逾250點突破14800點

美股在中秋連假期間接連收紅，加上長假後買盤回籠，台股今天開高走高，躍過短天期均線，台積電盤中勁揚逾3%，激勵多頭買氣，指...

買旭富（4119）虧百萬他靠大樹（6469）和這幾檔賺回來 信貸投資真可行？

信貸利率這麼高，適合借來投資嗎？財經專家阿格力舉自家員工「老編」借信貸來放大財務槓桿的為例，分享老編當初為什麼會去借信貸，以及用信貸投資應該注意些什麼。

台積電營收再飆新高 除息前率晶圓代工股齊漲

台積電（2330）8月營收衝破2,000億元大關，單月營收飆升至2,181.32億元，連續二個月創新高，月增16.8%，...

富邦期貨：本周或有機會挑戰月、季線反壓

聯準會主席鮑爾上周四雖持續釋放抗通膨訊息，市場認為9月升息3碼機率超過九成，然而美股上周四與上周五兩天延續周三的反彈勢頭...

9/12【早晨財經速解讀】兆豐金 第一金 華南金 合庫金官股8月EPS同期全衰退 台積電聯發科8月表現亮麗 華碩宏碁營收也創高 庫存問題有解?

金控公司8月獲利陸續公布，中信金控前八月稅後純益335.2億元，累計每股稅後純益（EPS）為1.66元，元大金8月單月受惠元大人壽獲利月增高達近三倍，單月獲利衝高至33.5億元，累計前八月稅後純益175億元，EPS 1.44元。

連假後氣勢強 台股早盤強漲超過200點

經過中秋連假之後，台股受惠上周五美股收紅以及蘋果訂單進補，今（12）日開高走高，盤中高點攻上14,849.46點，力拼反...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。