股王爭霸戰再起 股王、股后僅差5元

台股今（12）日開高走高，盤中大漲逾200點，股王爭霸戰也再度上演，早盤信驊（5274）開高重新站上2,000元關卡，以2,005元開出，且擠下大立光（3008）重登股王寶座，一度拉升至2,060元，盤中大立光也一度再奪回王座，但無力坐穩，股王、股后競爭激烈，股價差距僅5元。

大立光8月合併營收44.42億元，月增14%，年增11%，看好9月拉貨動能將比8月好一點，美系外資最新報告認為，雖看好大立光在手機鏡頭的領先技術，但繼續關注產品線集中、市場競爭、智慧手機鏡頭設計見頂等評題，下半年品牌廠紛紛推出規格更優的機型，但市場需求不確定，將在大立光營收持續成長中帶來不確定性，重申賣出評等，目標價1,490元。

大立光8月合併營收44.42億元，創今年來高點，月增14%，年增11%；累計今年前八月合併營收281.41億元，年減5%；大立光預告9月拉貨動能將比8月好一點。

蘋果舉行新品發表會，一口氣發表四款iPhone 14系列新機，市場認為，大立光仍是新機鏡頭主力供應商，看好大立光第3季營收上看130億元，季增34%，不排除挑戰七季來新高，法人推估在新台幣兌美元匯率貶值下，本業加上匯兌利益，大立光第3季有望大賺四至五個股本，全年獲利優於去年。

大立光8月營收優於預期，美系外資雖看好大立光在手機鏡頭的領先技術，但繼續關注產品線集中、市場競爭、智慧手機鏡頭設計見頂等評題，下半年品牌廠紛紛推出規格更優的機型，但市場需求不確定，將在大立光營收持續成長中帶來不確定性，重申賣出評等，目標價1,490元。

信驊8月營收4.03億元，月減5.82%，年增32.59%，累計前八月營收34.07億元，年增48.12%；信驊在8月下旬法說會上預告，第3季營收下滑，預估約介於第1季11.51億元至第2季14.25億元區間，但第4季在新產品量產出貨挹注下，營收將較第3季大幅成長，若第4季客戶訂單沒有大幅下修，全年營收年增45%目標仍可達標。

信驊早盤以2,005元開高，收復2,000元關卡價，一度拉升至2,060元，低點價位則下滑至1,995元，盤中漲幅1.51％；大立光以1,995元開出，上漲25元，一度拉升至2,030元，低點則為1,990元，盤中力守2,000元，漲幅1.52%。