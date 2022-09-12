連假後氣勢強 台股早盤強漲超過200點

經過中秋連假之後，台股受惠上周五美股收紅以及蘋果訂單進補，今（12）日開高走高，盤中高點攻上14,849.46點，力拼反攻季線，盤面上，護國群山集中領漲，盤面上多個族群受到帶動，傳產中的玻璃陶瓷指數與航運指數尤其突出。

群益投顧表示，上周四電子權值、金融回穩，中小股強彈，類股全面上漲，加權指數順利收復3日線，偏弱格局有待扭轉，預期本周指數將在14,500~14,900點區間表現。

群益投顧建議，台股短線技術面屬跌深反彈，偏弱格局待進一步扭轉，新台幣走勢具指標性，投資人可適度進場搶短操作，惟須依據短期技術面因應，確實執行停損停利動作。

台積電（2330）今日盤中強勢反彈，最多上漲16元，漲幅超過3%，聯電（2303），力積電也強勢上漲超過3%，聯電成功回到40元關卡之上，盤中持續挑戰收復月線41.12元，聯發科（2454）盤中漲幅則落在2%左右，台達電（2308）也上漲超過1%。

高價股部分，信驊（5274）盤中再度超車大立光（3008），登上股王寶座，盤中最高價達2,060元，大力光則在2,000元大關附近徘徊，漲幅達2%以上；盤中漲幅以矽力-KY（6415）和世芯-KY（3661）最多，分別達6%和5%，而力旺（3529），譜瑞-KY（4966），祥碩（5269）等古，盤中漲幅則落在2～3%。

ABF載板三雄南電（8046），欣興（3037），景碩（3189）今日也交出亮眼表現，盤中漲幅落在2～3%；此外，盤中漲停鎖住的個股還有百一（6152），軒郁（6703），威盛（2388），耀登（3138）等股。

玻璃陶瓷族群中的台玻（1802），中釉（1809）在盤中雙雙強勢表態，漲幅達3%以上，台玻股價站上10日線，中釉則收復5日線；此外還有冠軍，和成（1810）盤中漲幅落在1～2%，凱撒衛（1817）也持續在平盤之上表現。

航運族群中則有中櫃（2613）亮燈漲停，股價近月高點27.25元，拉出一根長紅K並成功站上季線，榮運（2607）則以8%漲幅緊追在後，慧洋-KY（2637），萬海（2615），陽明（2609），裕民（2606）等古，盤中紛紛上漲4～6%，此外還有台驊投控（2636），華航（2610），長榮航（2618），嘉里大榮（2608）等股，盤中漲幅達1～3%。