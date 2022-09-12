買旭富（4119）虧百萬他靠大樹（6469）和這幾檔賺回來 信貸投資真可行？

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聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
（本報系資料庫）
（本報系資料庫）

信貸利率這麼高，適合借來投資嗎？財經專家阿格力舉自家員工「老編」借信貸來放大財務槓桿的為例，分享老編當初為什麼會去借信貸，以及用信貸投資應該注意些什麼。

信貸投資可行嗎？阿格力的兩大前提

信貸投資前提一，利率要夠低，2％左右是極限；若是信貸沒辦法透過職業或是關係壓制2％以下，建議不要比較好。

很多人的借信貸利率4-5％去轉投資，台股的殖利率也差不多是4-5％，這樣套利的空間就不大，要投資贏錢就相對困難，也很容易出現資金壓力。

信貸投資前提二，月還款金額不超過每月本來要存的錢，譬如每個月打算存款1萬5，去借一個信貸總額換算後每月本利（月付金），也在1萬5以下的金額就是能借款的錢。

因為假使借錢投資失敗，也不會影響到生活，只是把未來要存款的錢，提早拿到現在投資失利罷了，也有可能是贏，只是需要有風險的概念，不要影響生活為主，因為投資真的沒有穩贏的。

老編信貸條件及觀點分享

貸款金額190萬元；貸款利率2.05％；每月還款近2.5萬。

現金流要算好，假設遇到套牢的情況，每月的現金流還可不可以支付。

再來投資模式一定要先經過驗證，老編表示自己已經先有投資的經驗2-3年，經歷過後有足夠把握才開信貸槓桿；因為借錢沒有辦法改變本來的損益，原本的投資模式是有賺的，再來考慮借錢來放大槓桿會比較好。

至於為什麼可以借到那麼低利率的信貸？因為老編之前在遠傳工作，借款的銀行也同集團的遠東銀行，同樣是關係企業剛好老編又是基層主管，所以銀行願意把槓桿跟利率都放不錯給老編。

熊市也有超狂成績單

今年股市不會是好過的一年，所以年初老編把股票部位換到一些Beta比較低（跟大盤連動不高）的股票上，意外有壓中一些很不錯的股票。

其中一檔就是大樹（6449），如上圖，老編持有時間約7個月賺了約90幾萬，獲利後還買了一台現代（HYUNDAI）的休旅車。

而另外一檔鈊象（3293）是根據本益比河流圖（從過去的股價在河流圖中的表現，判斷市場給予的本益比區間），所做的選股。

當時候因為中國大陸禁玩遊戲的新聞，導致鈊象本益比變很低，但阿格力認為不會影響到鈊象，因為中國沒有禁玩到鈊象的博奕類遊戲。

（上圖）老編投資持有2個多月獲利了結後，也賺了約30幾萬。

老編戰術就是重壓、重壓、重壓

短線交易其實部位比價位重要，因為部位不夠大的話，30萬獲利10％也不過才3萬，但300萬獲利10％就是30萬。

阿格力也提倡短線比較適合集中投資，只要看對那次用部位賺大錢，因為若是買很多，要同時每一股都發動相對比較難，不過長期投資還是建議將風險分散。

老編就是把部位壓大，賺個幾％就走，2021年投資裕融（9941）和中租（5871），都來進出好幾次，都有不錯的獲利。

會這樣操作是因為，老編認為是借來的錢，還是會有資金的壓力在，用大部位、小獲利的％數，且用熟悉的股票面對借款來的資金壓力。

哪有可能都沒賠錢

旭富（4119）在工廠失火燒掉之前，基本面很好，獲利持續成長，也有望挑戰獲利一個股本。

那發生意外，工廠燒掉，股票連續好幾天跌停；一把火就燒掉老編一半的本金。

另外一檔是金可（8406），現今已經下市，當時認為疫情之後隱形眼鏡的業績會不錯，確實業績也好，但金可就是不會漲。

老編停損之後，私募基金就說要用280元收購，一周之內就漲了回去，事後發現應該就是主力在壓盤（壓到200元以下買，再用280元賣給別人）；所以可以說老編是停損在阿呆谷。

資金壓力不可忽略，遇到看不懂的局，要控制虧損。

投資永遠會有看不到的線，總有不知道的秘密，遇到真的不能判斷的時候，還是要停損。

老編信貸借款心得

一、風險擺第一，策略先驗證

先知道自己的策略是赢多還是輸多；槓桿開下去是放大，不是穩赢。

二、金流不能死，做最壞打算

不要借超過自己能力上限的錢，真的有問題，也要好好跟銀行協商。

三、研究要透徹，進退才有據

熟悉公司才知道是否能夠出手，但真的看不懂的時候還是該認輸喔。

本文內容已獲 阿格力的生活投資學 授權。

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