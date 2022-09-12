台股暫止跌回升 聯準會牽動後市

安聯投信台股團隊表示，兩周前美國聯準會主席鮑威爾打破市場對月聯準會升息幅度走緩的預期後，全球股市再陷泥淖，原本就處在庫存調整與需求變化陰影下的台股回測7月上旬支撐區。觀察9月以來以電子類股跌幅較大，半導體與航運類股領跌大盤，類股中僅光學鏡片與水泥股勉強走高。

就近期國際情勢的變化，安聯投信台股團隊表示，年初來聯準會升息力道、庫存調整與需求變化等不確定性主導股市基本面的預期，股價跌深與對聯準會升息力道趨緩的預期成為7月份股市得以反彈的主因；近期更強力的緊縮預期確實已讓市場重回風險趨避，因此9月下旬FOMC會後聲明對台股行情的變化至為重要。

就投資題材上，安聯投信台股團隊表示，庫存調整、砍單、降價都已在進行中，股價亦多有反應；現階段，價格下跌是市場關注重點，除了等待市場持續消化，利空等訊息，現階段佈局上也建議宜暫時避開價格下跌壓力較大的標的。

就資金面，安聯投信台股團隊表示，雖然美元指數持續走高與外資賣超兩者之間存有一定的關聯，但實際上，外資賣超力道變化與基本面變化的關聯度更高，因此關鍵還是宜先以基本面為判斷，美元指數走勢為輔。現階段，台股雖面臨較大壓力，但要解決問題，仍需待基本面的好轉，故短期建議先看聯準會政策的變化。

就評價面與技術面，安聯投信台股團隊指出，由於評價面決定於未來的預期，這部份變數大；技術面部分則依舊相對弱勢，可先關注7月上旬低點能否守穩。

至於在其他關注方向上，安聯投信台股團隊認為，如果9月聯準會升息後的聲明能有機會趨緩，則股市就有機會重新築底。另一方面，關於市場也關注的歐洲與中國的政經情勢會往何處走，由於牽動因素複雜，則建議列為長期負面因素來追蹤即可。