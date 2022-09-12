9/12【早晨財經速解讀】兆豐金 第一金 華南金 合庫金官股8月EPS同期全衰退 台積電聯發科8月表現亮麗 華碩宏碁營收也創高 庫存問題有解?
金控公司8月獲利陸續公布，中信金控前八月稅後純益335.2億元，累計每股稅後純益（EPS）為1.66元，元大金8月單月受惠元大人壽獲利月增高達近三倍，單月獲利衝高至33.5億元，累計前八月稅後純益175億元，EPS 1.44元。
中信金控因孫公司中國信託產險於8月出現單月虧損31億元，拖累中信金8月稅後純益為26.3億元，比前月、去年同月都大減五成以上，累計前八月稅後純益335.2億元、年減21.6%，EPS 1.66元。
永豐金8月自結單月稅後純益14.4億元，月衰退31.2%，累計前八月稅後純益117.5億元，年成長0.6%，累計EPS為1.03元，年化ROE 11.19%。
永豐金8月稅後純益較7月表現，月減少6.5億元或月衰退31.2%，主因主要子公司獲利皆較前月下滑所致。
國票金控8月自結稅後純益1.36億元，較7月衰退44.72%。累計前八月稅後純益11.7億元，EPS 0.37元，衰退主因是場波動。
台積電（2330）8月營運表現亮麗，單月營收首度突破新台幣2000億元關卡，達2181.32億元，月增16.8%。
台積電（2330）自結8月營收2181.32億元，較7月再成長16.8%，更較去年同期增加58.7%；累計前8月營收1兆4301億元，較去年同期增加43.5%。
PC庫存風暴持續，相關業者第2季存貨金額持續居高不下，品牌廠華碩（2357）及代工廠廣達、仁寶、緯創庫存相較首季不減反增。業界多認為，庫存警報要至2022年底才會解除，整體產業需求回歸常態及重回成長，至少要等到2023下半年。
游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。
免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言