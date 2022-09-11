美國升息已達「半山腰」 投顧：股市可開始逢低布局

熱錢不斷回流美國，加上上周美股波動以及中秋長假觀望效應，台股上周震盪拉回，雖然8日反彈下重返1萬4500點，但周K線連三黑。投顧業者表示，美國聯準會（Fed）9月升息2至3碼後，利率已達3至3.25％水準，接近Fed鷹派官員激進的目標利率4％水準，隨第四季通膨續降及升息腳步放緩，目前就是市場信心最崩潰時期，因此建議「逢低可分批布局」。

永豐投顧指出，上周國際股市「風雨飄搖、利空不斷」，先是Fed官員紛紛發表將激進升息打擊通膨言論、鷹派聲浪持續發酵；後續美國政府又祭出AI晶片禁銷中國禁令，打擊晶片類股；再來是俄羅斯藉口維修北溪一號，天然氣無限期停止銷往歐洲，致歐元貶至20年新低，美元指數則是創110新高價位。

永豐認為，雖然後續美國公布8月非農數據及非製造業ISM指數優於預期，市場仍是負面解讀，認為強勁的數據，讓Fed可以於9月心無旁騖的加速升息。

永豐指出，上述負面訊息短期無解，不過無論美股及台股短期技術性回檔已深、已至超賣區，9月13日美國將公布8月消費者物價指數（CPI）數據，7月CPI降溫主因是能源項目年增率下降，而觀察8月布蘭特原油均價為每桶98美元，年增率雖達38％，但較7月年增率42％減少，同時月增率亦減6.6％，加上貨櫃及BDI價格均大幅下降，因此研判美國8月CPI將持續降溫，此為美股暫時止穩契機。

永豐強調，理智判斷9月美國升息2至3碼後，目標利率已達「半山腰」的3至3.25％水準，接近Fed鷹派官員激進的目標利率4％水準，隨第四季通膨續降及升息腳步放緩，目前就是市場信心最崩潰時期，故建議逢低可分批布局，並預估本周台股指數區間為1萬4400至1萬4900點。

安聯投信台股團隊則表示，外資賣超力道變化與基本面變化的關聯度更高，因此還是宜先以基本面為判斷，美元指數走勢為輔。現階段台股雖面臨較大壓力，但要解決問題，仍需待基本面的好轉，故短期建議先看聯準會政策的變化。安聯團隊認為，若9月聯準會升息後的聲明能有機會趨緩，則股市就有機會重新築底。