不畏中秋變盤 法人：台股年底可望回萬六「這波升段拖較久」

台股今是中秋節連假前最後一個交易日，投資人關心中秋後是否變盤。新光投信董事長劉坤錫今表示，聯準會官員今晚後就會開始噤聲，盤勢會較平靜，預估到9月22日前台股都不會有太大震盪，台股這一波「萬4」大關已算是相對低點，第4季破底機率不高，認為今年底有機會回到萬6大關。

劉坤錫今出席新光投信與好好證券合作記者會。劉坤錫表示，下週13日美國將公布8月CPI，預估仍然在8%以上，雖然美通膨從9.1%見頂之後下滑，但通膨還是很高，俄烏戰爭還沒結束，西方國家制裁俄羅斯，俄羅斯則對歐洲實行天然氣斷氣，當天然氣價格下不來時，能源價格也很難下來，雖然通膨9.1%已見頂，但要回到聯準會2%目標還要很久，預期通膨還會呈現「不上不下」一段時間，聯準會也將持續保持利率在高水準。

而目前各產業正在調整庫存，劉坤錫表示，現在存貨還相當高，新接訂單下降，庫存調整還未到尾端。就算是景氣調整結束，但聯準會利率持續在高點，聯準會利率影響金融市場的權重仍高於庫存調整。

美國為抑制堅持鷹派，市場預估美經濟將出現衰退。劉坤錫認為，預估未來半年美國經濟將呈現「L型」，預期今年美國GDP成長將只有1.6%。

針對接下來台股變化，劉坤錫表示，投資人不用太過擔心，其實只要美國通膨不要比9.1%高，美股就不會跌太兇，台股跟隨美股，「預估第4季破底機率不高」，但也不會出現過大漲幅。融資減幅已大於大盤跌幅，顯示籌碼趨於沉澱，台股本益比處在低檔，投資價值合宜。

明天就是中秋連假，投資人也擔憂中秋變盤。劉坤錫會後受訪表示，聯準會官員今天晚上過後就會開始噤聲，盤勢會較平靜，目前市場預估美國升息3碼機率已超過7成，預估到9月22日前台股都不會有太大震盪。

劉坤錫認為，目前台股大盤在「萬4」左右已是相對較低的位置，預估今年底台股到「萬6」有機會，預期外資到年底前仍然持續賣超，但不代表台股不會彈，建議投資人操作可分批佈局或定期定額，因為這一波升段會拖得比較久。

針對今年接下來美聯準會還有兩次升息，劉坤錫表示，預估到年底剩下的2次不會有「太大事情」，主要是9月22日再升息，利率可能就到3.25%，今年底預估利率會到3.75%到4％，因此後面就只剩下2碼，若要分成2次升，不管怎麼調，年底的2次升息都不會超過3碼。但仍要持續關注聯準會官員的談話，過去2週就超過市場預期，市場仍有可能震盪。

好好證券和新光投信今宣布，新光投信16檔共同基金即日在好好證券平台開放投資人買賣。好好證券營運主管王克瑞表示，市場動盪正是定期定額投資的黃金時段，依照內部統計顯示，投資人透過定期定額投資，以過去十年的台股三次大拉回，波段的定期定額，投資報酬率遠遠優於單筆申購的投資報酬。

以台股為例，台股加權指數在過去十年的三次大幅拉回，2015年、2018年和2020年新冠疫情爆發，投資人即使投資在相對高檔，採取定期定額都是不敗策略。例如2020年元月台股站上萬二，投資人在元月初到9月底，單筆和定期定額投資台股，定期定額的投資報酬率10.04%，但單筆報酬率僅有3.43%，定期定額投資報酬率是單筆報酬率，多出6.6個百分點。