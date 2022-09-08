iPhone 14亮相 「這族群」卻紅翻黑

蘋果iPhone 14系列亮相，預計從9月9日預購，其中3款在9月16日就開始銷售，尺寸較大的iPhone 14 Plus則預計10月出貨，蘋果新機拉貨下，相關供應鏈的8月營收已開始增溫，不過，在新機發表後，股王大立光（3008）、玉晶光（3406）今（8）日卻是開高走低，早盤就翻黑，大立光再失守2,000元，相對較台積電（2330）、鴻海（2317）弱勢。

蘋果秋季發表會新品正式亮相，推出iPhone 14系列；智慧手表Watch Series 8 、Watch SE；無線耳機AirPods Pro第二代等新品，相關供應鏈也迎接蘋果訂單的挹注。

蘋概三王今日表現不同調，台積電、鴻海、大立光都開高，但大立光盤中翻黑，大立光早盤以2,035元開出，上漲30元，一度下滑至1,960元，盤中跌幅1.49%。

大立光8月合併營收44.42億元，創今年來高點，月增14%，年增11%；累計今年前八月合併營收281.41億元，年減5%；受惠於蘋果iPhone 14系列新機備貨進度超前，8月的月增幅度略優於市場預期，且高階鏡頭占比明顯提升；大立光也預告9月拉貨動能將比8月好一點。

在營收回溫及蘋果拉貨題材下，推升大立光近期股價表現，但今日則是開高後翻黑，鏡頭股的玉晶光也同樣是開高走低，盤中跌幅1.55%。