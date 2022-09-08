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富邦期貨：投資人宜留意盤中是否有賣壓湧現

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
散戶小台籌碼分析
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儘管聯準會最新褐皮書報告顯示未來經濟增長前景總體仍然疲弱，且聯準會多位官員 (包括副主席布蘭納德) 昨天持續發表鷹派言論；但蘋果秋季發表會登場後，隨著iPhone 14 Pro新功能登場，加上新一代 Air Pods Pro、Apple Watch Ultra亮相，帶動美股蘋概股群起高漲，道瓊漲逾 400 點，標普走高 1.83%，費半升逾 1.5%，那指勁揚超過 2%。

蘋果秋季發表會登場，帶動美國蘋概股走揚，台指期盤後上漲132 點、漲幅0.92%，有助台股今日開盤在蘋概股領漲上，出現反彈，不過，晚上ECB將公布利率決議，在可能升息3碼情境下，加上美國聯準會鷹浪太強，台股仍將面臨資金外流壓力，且散戶小台多空比連六日偏多，顯示籌碼面仍不利多方，而依照過往經驗，秋節前賣壓皆沉重，投資人宜留意盤中是否有賣壓湧現。（富邦期貨/提供）

美國聯準會 蘋概股 iPhone 14

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