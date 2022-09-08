富邦期貨：投資人宜留意盤中是否有賣壓湧現
儘管聯準會最新褐皮書報告顯示未來經濟增長前景總體仍然疲弱，且聯準會多位官員 (包括副主席布蘭納德) 昨天持續發表鷹派言論；但蘋果秋季發表會登場後，隨著iPhone 14 Pro新功能登場，加上新一代 Air Pods Pro、Apple Watch Ultra亮相，帶動美股蘋概股群起高漲，道瓊漲逾 400 點，標普走高 1.83%，費半升逾 1.5%，那指勁揚超過 2%。
蘋果秋季發表會登場，帶動美國蘋概股走揚，台指期盤後上漲132 點、漲幅0.92%，有助台股今日開盤在蘋概股領漲上，出現反彈，不過，晚上ECB將公布利率決議，在可能升息3碼情境下，加上美國聯準會鷹浪太強，台股仍將面臨資金外流壓力，且散戶小台多空比連六日偏多，顯示籌碼面仍不利多方，而依照過往經驗，秋節前賣壓皆沉重，投資人宜留意盤中是否有賣壓湧現。（富邦期貨/提供）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言