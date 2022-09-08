富邦期貨：投資人宜留意盤中是否有賣壓湧現

YouTube頻道《投資伊森》發佈一則影音分享，金融股中，還是建議選以銀行為獲利主體的金融股；但如果是以壽險為主要獲利來源的金融股，建議你可以每天去看一下美國十年期公債殖利率的走勢，這對壽險業來說，是至關重要的指標，像是開發金（2883）。

2022-09-08 10:58