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9月升息再臨 法人：抗震投資有解 三大產業掌利多

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

儘管8月美國非農就業報告使大幅升息的預期略微降溫，一度激勵股價走高，但制裁俄羅斯引發的歐洲天然氣供應問題，可能將美國8月非農就業新增31.5萬人，符合市場預期，數據顯示整體就業持續保持韌性。法人說，短線市場情緒低迷，優質核心資產，如大品牌龍頭企業仍為長線可留意標的，在疫情趨緩與邊境逐漸開放下，消費動能有望回溫，科技龍頭、精品消費、金融巨擘等產業未來成長可期，攻守兼備。

近期消費性電子產品紛紛推陳出新，吸引消費者目光，以兩大智慧型手機龍頭為例，蘋果(Apple) 剛舉行秋季發表會，全新iPhone 14系列備受關注，已要求供應商生產9,000萬支iPhone 14。三星(Samsung)新一代摺疊機也開出預購紅盤，根據研調機構DSCC報告指出，今年第1季全球摺疊智慧手機出貨量年增571%、共222萬支，三星市占就高達74%，穩坐龍頭。

精品消費產業的吸金能力也不容小覷，根據投資管理公司Colliers今年春季發布的《全球奢侈品零售展望》，後疫情時代奢侈品消費反彈快速，2021年銷售額超過前兩年的水準，預計2022年表現有機會優於去年。在今年通膨高漲的環境下，精品品牌仍具定價力，即便商品價格不斷調漲，金字塔頂端消費者依然花錢不手軟，精品品牌第2季營業額仍逆勢交出亮麗成績單，如時尚界巨頭LVMH集團年增27%、愛馬仕(Hermès)年增26%、開雲集團(Kering)年增20%。

自聯準會主席鮑爾在全球央行年會發表鷹派談話後，市場預估9月升息3碼機率超過七成，預期可帶動存貸利差加大，有利全球金融業發展，金融巨擘如美國銀行、富國銀行、摩根大通等更享投資利多。隨消費回溫，不管是實體店家購物或網路消費，皆有助信用卡服務、第三方支付的業務發展，掌握全球金流的三大巨頭威士卡(Visa)、萬事達卡(MasterCard)、PayPal可望受惠。

國泰全球品牌50 ETF(00916)基金經理人李翰林表示，投資大師巴菲特金句指出：「生產力、創新或定價權是企業生存的法寶！」不管是通膨環境或緊縮經濟，大品牌都陪伴股神走過景氣不同階段，適合長期投資存股。觀察下半年的經濟環境，通膨數據、美國聯準會升息力道依舊牽動市場動向，另一方面，時序即將進入消費旺季，百貨周年慶、電商購物節、聖誕年節等接續登場，有利刺激整體經濟發展。在機會與風險參雜下，投資人可布局三大產業：科技龍頭、金融巨擘及精品消費，並鎖定具有定價能力的全球市值大牌，一舉掌握下半年全球消費回溫、升息循環的利多。

美國聯準會 iPhone 14

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