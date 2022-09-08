元大證券9月15日 舉辦權證如何快速上手免費線上講座

想學權證的新手投資人，元大證券9月15日(周四)舉辦「權證如何快速上手」免費線上講座。

新手要如何買權證？權證市場上有3萬多檔條件各不相同的權證，為了幫助投資人選到合適的權證，元大證券在元大權證網及投資先生APP中，提供權證智慧搜尋工具。

只要將股票代號輸入搜尋器，再選好多空方向，搜尋器就會依據(1) 距到期天數60天以上；(2) 價內外程度±15%以內；(3) 買賣價差比≦2.5%：(4) 流通在外比率＜80%。以上四個條件，快速找到三檔適合的權證。

權證，英文名稱為Warrant是股票的槓桿工具，可替代股票投資。只要投入小資金、做對方向，投資報酬可以是股票的數倍。如果投資股票的同時也能買一些權證，有時就像賽車多加了「噴射渦輪」引擎般，讓投資獲利快速加倍。

舉個例子，來感受一下權證「渦輪」引擎的效果。

假設，投資人看好台積電的行情，但買一張股價500元的台積電需要50萬元，而身上卻僅有1萬元，怎麼辦呢? 這時，用權證就對了。

可挑一檔實質槓桿5倍的台積電認購權證，股價1元，買進10張。過沒幾天，台積電果然上漲10%，成為550元，漲了50元。因買的權證有5倍槓桿，所以權證漲了50%(5倍*10%)，從原來的1萬元變成1.5萬元。(為方便說明，此例忽略交易成本及時間價值的影響)

這例子說明，只要看對方向，用權證投資，小錢也能參與股票漲跌，並享有較股票更大的槓桿及報酬率，這就是權證的魅力。近期台股反彈，想參與股市卻不敢投入太多的資金，權證就是很好的投資工具。

元大證券長期經營權證市場，很早在元大權證網建立完整的權證教學專區，幫助投資人快速了解權證大小事，元大權證網同時也提供權證看盤資訊、智慧搜尋、權證試算器等多種好用的工具。

不過，元大證券也提醒投資人，權證商品結構相較一般股票複雜，交易規則也不一樣，使用權證投資前，建議多學習權證的相關知識。

想學權證的新手投資人，9月15日(周四)19:00-20:30，元大證券舉辦「權證如何快速上手」免費線上講座，報名請上元大權證網查詢。https://www.warrantwin.com.tw/eyuanta/