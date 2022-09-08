開發金（2883）明年獲利將大躍進 專家：因為100％認列中國人壽

YouTube頻道《投資伊森》發佈一則影音分享，金融股中，還是建議選以銀行為獲利主體的金融股；但如果是以壽險為主要獲利來源的金融股，建議你可以每天去看一下美國十年期公債殖利率的走勢，這對壽險業來說，是至關重要的指標，像是開發金（2883）。

以下為影音內容：

五大金控總股東人數第一名 開發金（2883）

過去比較有資歷的投資人，應該都不太喜歡開發金，因為有段時間開發金的負面消息比較多，主要都是圍繞在開發金的前董事長劉泰金的身上，不過在劉泰金的時代結束後，它的路確實是有越走越廣，也成為多數台股投資人存股的選項之一。

根據上圖總股東人數最多的，竟然是開發金，人數來到85.6萬人，勝過中信金（2891）的53.1萬人，以及玉山金（2884）的52.2萬人。

由此可以知道，過去被醜聞纏身、被存股族嫌棄的開發金，如今已經成為存股族的新寵兒。

首選銀行股

如果想要存金融股，最好是選擇獲利來源以銀行業為主的金融公司，特別是那些美元放款佔比相對高的銀行股，因為在升息的環境下，將會更加吃香。

像是兆豐金（2886）、中信銀（2891）、玉山金（2884）、一銀（2892）等等，在美元放款中的比例都是偏高。

若是選擇以壽險為獲利主體的金融公司，也不是說不行，只是「心臟要夠大顆」；像之前潤泰雙雄的轉投資南山人壽的案例。

國內壽險業淨值有望回升

美國10年期公債殖利率，在今年第二季有稍微回落，這對於國內的壽險業的淨值來說是個好消息。

因為大部分國內的壽險業者，會把收到的保費，拿到海外去投資債券，債券價格和債券殖利率是成反向的關係，也就是殖利率漲，債券價格就跌；殖利率如果跌，債券價格就漲（殖利率：指美國十年期公債殖利率）。

對於投資海外債券的壽險業來說，淨值就有機會回升，但是殖利率漲，雖然會讓債券價格下跌，但是相對也會有利於提升新資金的投資報酬率。

開發金（2883）

全名中華開發金融控股公司。

旗下有四大業務，扣掉開發金控本身，分別有中國人壽（中壽），所代表壽險的事業，第二則是凱基銀行，所代表是銀行業，第三是中華開發資本，所代表的是投資業務，最後一個則是凱基證券，所代表的就是證券業務。

開發金（2883）最賺錢的業務

開發金旗下的中國人壽，是國內最老牌的8家壽險之一，成立於1963年，距今長達將近60年的歷史。

中壽首次在台灣證交所上市掛牌是1995年，然而在2021年因為被開發金收購所以下市，等於在台股中有將近27年的歷史，並且中壽從2015年到2021年，連續17年是有獲利的。

開發金今年第一季的獲利總共是96.74億元，其中光是中壽就貢獻了80.86億元，凱基銀行和證券大約各自貢獻13.3億元左右。

壽險業是開發金主要的獲利貢獻，所以美國10年期公債的走勢是想要投資開發金的人，可以多加留意的參考指標。

另外，目前開發金對於併購是興致勃勃，特別是國內和東南亞的公司，在最近3-4年ROE表現中都有雙位數成長的公司，或許都會是開發金感到興趣的一個公司。

開發金（2883）近年股利配發紀錄

開發金有連續10年配發股利的紀錄，總共發了5.23元，在2021年的EPS為歷史新高來到2.34元，但是盈餘配發率只有42.7％，跟前幾年的63％與68％相比，算是低了不少。

不過單看現金股利的金額，開發金在2022年發的現金股利是1元，也是開發金歷史所發放最高的金額，而當初市場預估開發金只會發0.65-0.75元之間。

雖然現金股利1元讓股民失望，但是這1元的現金股利在當初是有超過市場預期的。

開發金百分之百認列中壽的獲利情況下，市場預估中壽今年可以貢獻開發金大月200億元以上的收益，相比去年中壽對開發金的獲利是134億元，對比之下的差距可說很驚人。

同時市場認為，開發金在2022年每股淨值大約會落在15.5元左右。

本文內容已獲 投資伊森 授權。