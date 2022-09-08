9/8【早晨財經速解讀】台股大逃殺 國泰金股價破底 投信連54買不怕?輝達聯發科撤單 台積電關EUV減產?蘋果新機問世 帶動指數衝?

美國聯準會持續鷹派升息，壽險公司投資的債券有不小跌價損失，牽動母金控明年股利分配能力。國泰金控（2882）總經理李長庚5日表示，國泰人壽已經透過縮短持有的債券存續期間等方式來減少衝擊，國泰金明年還是會配發股利，只是發放的股利金額會比較受到影響。

中秋連假將至，外資連5賣，唯投信連54買，買超逾15億元，不過依舊不敵三大法人賣超228億元。

外資摩根大通（小摩）最新報告指出，台積電面臨聯發科、超微、高通、輝達等四大先進製程客戶砍單，破天荒關閉四台極紫外光（EUV）機台以減少產出，月產能將銳減1.5萬片，明年獲利恐衰退8%，是三年來首度面臨獲利下滑。

對於相關訊息，台積電表示，不評論市場傳聞，強調「本公司針對機台設備皆有年度規劃，並依循計畫在不影響正常營運的前提下進行例行維護與升級」。

聯發科、超微、高通、輝達合計占台積電業務比重逾三成，四大客戶近期陸續釋出相對保守訊息，聯發科調降年度營收增幅展望，輝達更高喊「庫存太高，要降價出清」。業界日前傳出，先進製程四大客戶需求放緩下，台積電破天荒關閉EUV機台因應，以減少產出。

蘋果秋季發表會今（9）日凌晨1點登場，如同傳聞所說，iPhone 14系列、暌違3年的AirPods Pro2、Apple Watch Pro、Apple Watch 8和全新款Apple Watch SE登場。