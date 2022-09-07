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外資賣超177億連五賣 鎖定兩大族群提款
台股今（7）日收14,410.05點，重挫267.15點，外資賣超177.48億元，連五賣，統計外資主要賣超仍是金融股及晶圓代工雙雄，單日賣超前十大個股中，金融股占7家，外資賣超個股冠軍為台新金（2887），另外，台積電（2330）、聯電（2303）合計遭外資賣超32,328張。
台股早盤以14,557.86點開低，一度下探至14,397.12點，終場收14,410.05點，權王台積電領跌，終場收472.5元，跌幅3.37%，下跌16.5元，鴻海（2317）收106元，跌幅2.3%，聯發科（2454）收619元，跌幅1.59%，金融股包括中信金（2891）、國泰金（2882）也都收跌。
三大法人合計賣超228.35億元，包括外資賣超177.48億元，9月來外資都是賣超，合計近5個交易日賣超687.16億元，另外，投信持續買超，今日買超15.73億元，自營商賣超（合計）66.61億元。
統計今日外資賣超前十大個股依序是台新金、國泰永續高股息、聯電、中信金、新光金（2888）、開發金（2883）、國泰金、台積電、玉山金（2884）、遠東銀（2845）；賣超前十名中，金融股高達7家，晶圓代工雙雄也進榜。
外資賣超台新金22,051張，居外資單日賣超個股冠軍，其次是賣超國泰永續高股息20,306張，外資賣超第三大個股為聯電，單日賣超18,218張。
台積電收472.5元，下跌16.5元，外資賣超14,110張，連五賣，合計賣超48,891張，投信買超143張，連七買，自營商賣超2,441張，合計三大法人賣超16,408張。
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