櫃買中心祭十三項措施 強化上櫃公司監理機制

櫃買中心於今(7)日就強化上櫃公司監理機制召開記者會，董事長陳永誠開場即宣示櫃買中心致力於打造公平、公開、為投資人信賴之市場，並注重投資人的權益保障，所以規範上櫃公司必須即時並充分揭露財務業務重大資訊，確保投資人獲知資訊的即時性與透明度，且面對治理不善、虛偽隱匿，甚至涉有不法情事之上櫃公司，絕對審慎查核並從嚴處理。

櫃買中心表示，鑑於近期發生上市公司法人股東改派代表人董事未辦理經濟部變更登記亦未發布重大訊息所衍生之公司治理等問題，櫃買中心與證券交易所針對資訊揭露、董事會職能、公司治理、會計師職責及借助外部單位五大構面研議13項強化監理措施。

除加強公司治理主管職能的發揮及增加監理指標2項外，其餘11項依個案情節採行，主要內容包括：