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上市公司體質穩、韌性強 證交所：投資大眾應理性因應

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台股近期波動擴大，主要受到美國聯準會(Fed)貨幣政策鷹派，俄北溪一號天然氣無限期關閉，中國大陸再度封城，以及美中緊張局勢升溫等議題造成國際股市震盪所影響。證交所表示，上市公司體質相對穩健且韌性強勁，投資人宜理性關注公司基本面。

雖然國際政經情勢不確定因素較多，台灣上市公司今年以來營收獲利仍持續成長。經統計，2022年上半年整體上市公司營收較2021年同期增長14.21%，稅前淨利更較2021年同期成長24.55%。

此外，雖然近期產業面臨庫存調整、中國大陸高溫限電等衝擊，上市公司累計1至7月營收仍較2021年同期成長10.05%，其中，共633家上市公司呈現營收成長，比重逾65%，顯示台灣資本市場成長動能持續強勁。

為提升投資人對上市公司基本面之瞭解，證交所將積極籌辦財務業務說明會，強化投資人對產業及企業之熟悉度。另證交所亦將持續密切關注國際局勢對市場之影響，倘股市發生非理性下跌情事，必要時將配合主管機關指示，執行相關穩定市場措施。

上市公司 營收

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