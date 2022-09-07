快訊

鍾小平初選輸了提告討保證金 法院判國民黨吐還50萬元

教部視而不見人力缺口 引發代理師和正式師「內戰」

永和分屍案7旬兇手超恨弟弟 口出狂言「活人比死人更可怕」

聯電公布8月營收後 法人評等買進

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

聯電（2303）受惠車用、工業及網通應用需求依然強勁，公布8月營收為253.4億元，月增2.09%，續創單月歷史新高；法人機構表示，雖半導體景氣面臨修正，晶圓代工價量將受到影響，但股價已反應不利因素，因此，評等為買進。

分析師表示，車用、工業及網通應用需求依然強勁，聯電8月營收續創單月歷史新高，觀察聯電先前法說會內容，預估第3季營收將與第2季持平，因此，不排除9月營收可能自高點滑落。

聯電雖第3季有些客戶的品項轉弱，智慧手機、個人電腦和消費電子產品的需求降溫可能會帶來一些短期波動，但來自networking、車用、雲端伺服器及工業等領域，需求仍非常強勁，可以彌補部分品項轉弱；預估聯電第3季晶圓出貨量與上季相當，產能利用率100%，整體產品美元ASP維持上季水準，毛利率和上季相近、約45%左右，預估每股稅後純益（EPS）1.9元。

儘管疫情和地緣政治問題引發市場波動，聯電維持今年晶圓代工的年成長率為20% ，本身的成長率將會和市場一致或高於市場成長率。全球通膨壓力加劇，營運成本與設備材料採購價格均大漲，再加上目前大都認為半導體庫存修正至明年上半年，若只是短期修正，晶圓代工不會降價，因為降價也無法增加產能利用率，所以至少到2022年底，晶圓代工廠未有降價計畫。

近期成熟製程產能出現鬆動，中國大陸晶圓代工廠已降價10~20%，台灣晶圓代工廠表面上未在價格上讓步，但市場傳出已有晶圓代工廠開始調降價格，不過，不同製程狀況並不一樣，原先熱門的製程現在還是相對吃緊，不是所有的製程價格都會受到影響，預估聯電今年EPS有7元水準。

晶圓代工廠 聯電 營收

延伸閱讀

台積電ADR連三跌 跟台股交易縮到接近平價

廣東推1+3政策 穩工業經濟大盤

台積電跌落500元可以安心買！ 專家：先進製程仍吃緊

9/6【早晨財經速解讀】成熟製程報價下跌兩成 聯電 力積電衝擊大?台幣創新低 台積電遲早調財測?北溪一號續停供 歐股無力通膨持續?

相關新聞

權王目標價 驚見3字頭

電子業終端需求不振，對上游的衝擊也逐漸顯現，近來不少內外資法人紛紛調降台積電目標價。如瑞銀證券最新報告雖給予台積電「買進...

聯電營收 連11月創高

聯電昨（6）日公布8月合併營收253.4億元，連續11個月創新高，月增2%、年增34.8%。展望後市，聯電指出，本季營運...

聯詠、茂達8月營收 探二年低點

半導體進入庫存調整期，驅動IC大廠聯詠（3034）、電源管理IC廠茂達與虹冠電8月業績同步疲弱，聯詠單月營收連五月衰退，...

達方8月營收月增6％ 拚綠能業務

達方（8163）昨（6）日公布8月營收26.13億元，月增6.8%，儘管本季因IT產品面臨修正壓力，惟因綠能事業持續成長...

8月營收／神基微減 豐達科月增15％

神基投控（3005）及旗下航太事業豐達科8月營收出爐，神基受惠美國基建需求，帶動單月營收維持高檔，僅小幅月減0.9%，為...

群光8月營收 寫同期新紀錄

群光（2385）昨（6）日公布8月合併營收102.62億元，雖然月減0.4%，仍為同期新高，年增19%。法人預期，群光受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。