聯電公布8月營收後 法人評等買進

聯電（2303）受惠車用、工業及網通應用需求依然強勁，公布8月營收為253.4億元，月增2.09%，續創單月歷史新高；法人機構表示，雖半導體景氣面臨修正，晶圓代工價量將受到影響，但股價已反應不利因素，因此，評等為買進。

分析師表示，車用、工業及網通應用需求依然強勁，聯電8月營收續創單月歷史新高，觀察聯電先前法說會內容，預估第3季營收將與第2季持平，因此，不排除9月營收可能自高點滑落。

聯電雖第3季有些客戶的品項轉弱，智慧手機、個人電腦和消費電子產品的需求降溫可能會帶來一些短期波動，但來自networking、車用、雲端伺服器及工業等領域，需求仍非常強勁，可以彌補部分品項轉弱；預估聯電第3季晶圓出貨量與上季相當，產能利用率100%，整體產品美元ASP維持上季水準，毛利率和上季相近、約45%左右，預估每股稅後純益（EPS）1.9元。

儘管疫情和地緣政治問題引發市場波動，聯電維持今年晶圓代工的年成長率為20% ，本身的成長率將會和市場一致或高於市場成長率。全球通膨壓力加劇，營運成本與設備材料採購價格均大漲，再加上目前大都認為半導體庫存修正至明年上半年，若只是短期修正，晶圓代工不會降價，因為降價也無法增加產能利用率，所以至少到2022年底，晶圓代工廠未有降價計畫。

近期成熟製程產能出現鬆動，中國大陸晶圓代工廠已降價10~20%，台灣晶圓代工廠表面上未在價格上讓步，但市場傳出已有晶圓代工廠開始調降價格，不過，不同製程狀況並不一樣，原先熱門的製程現在還是相對吃緊，不是所有的製程價格都會受到影響，預估聯電今年EPS有7元水準。