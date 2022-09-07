蘋果光來了！大立光撐起一片天 領軍蘋概股表態

台股今（7）日重挫逾200點，蘋概三王中台積電（2330）跌勢沈重，鴻海（2317）也下跌，僅股王大立光（3008）撐起一片天，股價開低後奮力翻紅，帶領部分蘋概股表態，同屬鏡頭股的玉晶光（3406）也翻紅上漲，台光電（2383）、致茂（2360）、捷迅（2643）、奇鋐（3017）漲勢也強。

蘋果將在9月7日（台灣時間9月8日凌晨）舉辦新品發表會，預料將發表四款iPhone 14系列新機，法人認為，蘋果今年升級鏡頭且推出新一代耳機，是電子中相對穩健的族群，可留意相關概念股的表現。

大立光8月合併營收44.42億元，創今年來高點，月增14%，年增11%；累計今年前八月合併營收281.41億元，年減5%；受惠於蘋果iPhone 14系列新機備貨進度超前，8月的月增幅度略優於市場預期，且高階鏡頭占比明顯提升；大立光也預告9月拉貨動能將比8月好一點。

市場認為，大立光仍是新機鏡頭主力供應商，看好大立光第3季營收上看130億元，季增34%，不排除挑戰七季來新高，法人推估在新台幣兌美元匯率貶值下，本業加上匯兌利益，大立光第3季有望大賺四至五個股本，全年獲利優於去年。

不過，美系外資最新報告認為，雖看好大立光在手機鏡頭的領先技術，但繼續關注產品線集中、市場競爭激烈、智慧手機鏡頭設計見頂等議題，下半年品牌廠紛紛推出規格更優的機型，但市場需求不確定，將在大立光營收持續成長中帶來不確定性，重申賣出評等，目標價1,490 元。

台股早盤開低走低，盤中重挫逾200點，台積電跌勢沈重，以477元開低，一度下探至473.5元，盤中跌幅逾3%，權王重挫拖累大盤指數，蘋概三王中的鴻海也是下跌，盤中跌幅逾1%，不過，大立光則是力撐，早盤以1,920元開低後翻紅，一度拉升至2,000元，盤中漲幅3.36%。

大立光帶領部分蘋概股表現，同為鏡頭股的玉晶光也是開低後翻紅，股價以440元開出，一度拉升至455元，盤中漲幅2.37%；另外，漲勢較強的還有致茂，盤中漲幅4.28%，奇鋐盤中漲幅3.92%，台光電盤中漲幅3.64%，捷迅盤中漲幅2.84%。