快訊

鍾小平初選輸了提告討保證金 法院判國民黨吐還50萬元

教部視而不見人力缺口 引發代理師和正式師「內戰」

永和分屍案7旬兇手超恨弟弟 口出狂言「活人比死人更可怕」

蘋果光來了！大立光撐起一片天 領軍蘋概股表態

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
蘋果將舉辦新品發表會，法人認為，蘋果今年升級鏡頭且推出新一代耳機，是電子中相對穩健的族群，可留意相關概念股的表現。（本報系資料庫）
蘋果將舉辦新品發表會，法人認為，蘋果今年升級鏡頭且推出新一代耳機，是電子中相對穩健的族群，可留意相關概念股的表現。（本報系資料庫）

台股今（7）日重挫逾200點，蘋概三王中台積電（2330）跌勢沈重，鴻海（2317）也下跌，僅股王大立光（3008）撐起一片天，股價開低後奮力翻紅，帶領部分蘋概股表態，同屬鏡頭股的玉晶光（3406）也翻紅上漲，台光電（2383）、致茂（2360）、捷迅（2643）、奇鋐（3017）漲勢也強。

蘋果將在9月7日（台灣時間9月8日凌晨）舉辦新品發表會，預料將發表四款iPhone 14系列新機，法人認為，蘋果今年升級鏡頭且推出新一代耳機，是電子中相對穩健的族群，可留意相關概念股的表現。

大立光8月合併營收44.42億元，創今年來高點，月增14%，年增11%；累計今年前八月合併營收281.41億元，年減5%；受惠於蘋果iPhone 14系列新機備貨進度超前，8月的月增幅度略優於市場預期，且高階鏡頭占比明顯提升；大立光也預告9月拉貨動能將比8月好一點。

市場認為，大立光仍是新機鏡頭主力供應商，看好大立光第3季營收上看130億元，季增34%，不排除挑戰七季來新高，法人推估在新台幣兌美元匯率貶值下，本業加上匯兌利益，大立光第3季有望大賺四至五個股本，全年獲利優於去年。

不過，美系外資最新報告認為，雖看好大立光在手機鏡頭的領先技術，但繼續關注產品線集中、市場競爭激烈、智慧手機鏡頭設計見頂等議題，下半年品牌廠紛紛推出規格更優的機型，但市場需求不確定，將在大立光營收持續成長中帶來不確定性，重申賣出評等，目標價1,490 元。

台股早盤開低走低，盤中重挫逾200點，台積電跌勢沈重，以477元開低，一度下探至473.5元，盤中跌幅逾3%，權王重挫拖累大盤指數，蘋概三王中的鴻海也是下跌，盤中跌幅逾1%，不過，大立光則是力撐，早盤以1,920元開低後翻紅，一度拉升至2,000元，盤中漲幅3.36%。

大立光帶領部分蘋概股表現，同為鏡頭股的玉晶光也是開低後翻紅，股價以440元開出，一度拉升至455元，盤中漲幅2.37%；另外，漲勢較強的還有致茂，盤中漲幅4.28%，奇鋐盤中漲幅3.92%，台光電盤中漲幅3.64%，捷迅盤中漲幅2.84%。

iPhone 14 手機鏡頭 大立光

延伸閱讀

蘋果笑看華為吹牛捅破天？Mate 50衛星通訊「一開賣沒支援」 還有這限制被酸爆

旗艦機對決蘋果！Google 10月6日曝光Pixel 7、Pixel Watch新品

也想出摺疊手機？蘋果要求LG、三星解決這件事

玉晶光利多 押價平

相關新聞

蘋果光來了！大立光撐起一片天 領軍蘋概股表態

台股今（7）日重挫逾200點，蘋概三王中台積電（2330）跌勢沈重，鴻海（2317）也下跌，僅股王大立光（3008）撐起...

美股收黑 台股早盤挫逾200點 台積電開盤下跌12元

台股今(7)日開盤下跌119.34點，開盤指數14,557.86點，早盤跌逾200點至14,460點；台積電（2330）...

9/7【早晨財經速解讀】元大金大彈2.7% 明年金融股股息砍半 三家壽險淨值比跌破紅線 好消息就是壞消息?非製造業高於預期 美債殖利率衝高

隨外資賣壓減緩，以及技術指數進入超賣區，台股昨（6）日終止連三跌走勢，盤面中大型股紛紛出面撐盤，臻鼎-KY（4958）、創意、元大金、水泥雙雄等轉強，法人建議短多宜邊看邊走，操作汰弱擇強。

他30歲投資獲利逾4千萬！善用4步驟再翻倍 找出潛力成長股

台股在今年7月下旬反彈千點後，量能持續升溫，此時要如何找出股價還沒起漲，或是股價還有翻倍機會的潛力成長股？

美股慘跌 台股盤中回測14,400點關卡 光電、蘋概股有撐

美股經過勞動節休市後，6日再度重挫，加上美元指數不斷走高，影響亞股表現，台股今（7）日也開低走低，盤中下跌超過200點，...

台積電遭四大客戶砍單 領跌台股早盤挫 高價股也慘綠

外資摩根大通最新報告示警，台積電（2330）面臨先進製程四大客戶砍單，破天荒關閉四台極紫外光（EUV）機台以減少產出，月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。