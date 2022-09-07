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美股收黑 台股早盤挫逾200點 台積電開盤下跌12元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股今(7)日開盤下跌119.34點，開盤指數14,557.86點。本報資料照片
台股今(7)日開盤下跌119.34點，開盤指數14,557.86點。本報資料照片

台股今(7)日開盤下跌119.34點，開盤指數14,557.86點，早盤跌逾200點至14,460點；台積電（2330）開盤下跌12元，開盤價477元。

秋節前政策作多力度似有進一步轉強態勢，現階段買盤主要挹注非電權值股的狀況下，美股相對強弱的表現，將為短線電子、非電資金配置的重要參考。美股若相對轉強，則電子有相對補漲誘因；惟結構上，仍先以非電為主要選股方向。

整體而言，短線格局壓縮、上檔仍顯呈壓下，操作擇強低接短打因應守技術面應對為宜。

周二(6日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌173.14點、跌幅0.55%，那斯達克指數下跌0.74%，標準500指數下跌0.41%，費半指數下跌1.07%。

富邦期貨表示，美國8月ISM非製造業指數為56.9，優於市場預期，升至四個月新高，市場擔憂聯準會9月將再次激進升息，美十年債殖利率再度飆升至約 3.35%，經濟衰退隱憂加大，引發科技股拋售賣壓。台股ADR集體收黑。台積電ADR下跌1.08%；聯電 ADR 下跌 2.46%。

三大法人周二集中市場合計賣超3.7億元：外資及陸資(不含外資自營商)賣超0.6億元，投信買超9.1億元，自營商(自行買賣)買超3.3億元，自營商(避險)賣超15.5億元。

統一期貨說，外資周二期貨淨多單減少1,025口至6,363口，十大交易人與特定法人合計賣出3,090口。週選支撐與壓力區落在14,400至14,900之間，P/C Ratio升至0.82，整體籌碼中性偏空看待。

台積電 期貨

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