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富邦期貨：反彈壓力大量集中在月線至季線之間

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
散戶小台籌碼分析
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富邦期貨表示，美國8月ISM非製造業指數為56.9，優於市場預期，升至四個月新高，市場擔憂聯準會9月將再次激進升息，美十年債殖利率再度飆升至約 3.35%，經濟衰退隱憂加大，引發科技股拋售賣壓。台股ADR集體收黑。台積電ADR下跌1.08%；聯電 ADR下跌 2.46%。

投資人擔憂周四ECB可能升息 3 碼，加上聯準會主席鮑爾先前在全球央行年會定調升息3 碼的前景，使得外資持續調節電子股，周二新台幣續貶再創近三年新低，顯示台股資金持續面臨外流壓力，加上散戶小台多空比連五日偏多，顯示籌碼面仍不利多方，以9月選擇權最大未平倉序列觀察，CALL最大未平倉量在15,000點，顯示反彈壓力大量集中在月線至季線之間。（富邦期貨/提供）

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