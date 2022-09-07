9/7【早晨財經速解讀】元大金大彈2.7% 明年金融股股息砍半 三家壽險淨值比跌破紅線 好消息就是壞消息?非製造業高於預期 美債殖利率衝高

隨外資賣壓減緩，以及技術指數進入超賣區，台股昨（6）日終止連三跌走勢，盤面中大型股紛紛出面撐盤，臻鼎-KY（4958）、創意、元大金、水泥雙雄等轉強，法人建議短多宜邊看邊走，操作汰弱擇強。

法人以假設15家金控下半年獲利暫維持上半年動能、及到年底時「其他權益」虧損仍維持上半年底數字來推估，就算把未分配盈餘的「家底」全掏出來，恐還有4家金控（以壽險型金控為主）其他權益仍為負數、根本無法配息，還得多提列同等數額的特別盈餘公積。

而另有4家金控（以銀行型金控為主）雖「其他權益」擺脫虧損，但獲利仍低，恐依舊無法配息；僅剩7家金控仍有實力維持今年的配息水準，估7家配息總額恐將落在1000~1200億元左右。

以股利發放年度來看，15金控配發現金總股息是在2015年衝破千億元達1297億元後，一路震盪緩步走高，到2022年配發總股息達2384億元創史上新高，如今在升息風暴壟罩下，2023年配發今年總股息時，恐僅剩千億元左右，存股變成存「骨」。

根據壽險業半年報，三商美邦今年6月底RBC僅剩190.07%，淨值比剩下2%；宏泰人壽RBC還有227.82%、淨值比1.64%，RBC離200%法定標準僅咫尺；南山人壽RBC是318.13%、淨值比1.72%。

美國公債殖利率周二（6日）飆升，多種期限公債的殖利率升高超過15個基點，30年期公債殖利率超過6月高點，重新回到2014年7月來最高，因為隨著公司債發行大增、美國服務業景氣數據優於預期，引發市場拋售美債。

包括居家修繕業者Lowe’s、沃爾瑪、農機大廠Deere和麥當勞在內，約20家公司準備發行債券，總額估計300億至400億美元，對美國公債構成壓力。美國8月ISM服務業指數意外升至四個月高點，也刺激公債殖利率上揚。

30年期公債殖利率竄升超過15個基點至3.5%，觸及2014年7月來最高。5年期公債殖利率一度攀升17個基點至3.46%；10年期公債殖利率一度攀升16個基點至3.35%，為6月以來的最高。