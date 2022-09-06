不確定性消散後 路博邁：美股投資機會可望浮現

過去3年美股連年上漲，但2022年初至今，美國股市經歷許多的挑戰，高通膨、高利率、烏俄戰爭、以及供應鏈瓶頸等為美國股市帶來不確定性。路博邁投信表示，經濟成長趨緩的前景、經濟衰退的威脅、及其對企業盈餘造成的影響皆是美股本益比下跌的推手。然而，評價下跌亦為投資人開啟機會。

路博邁投信表示，目前美股評價較年初更具吸引力。截至2022年7月31日為止，標準普爾500指數的預估收益率約為5.7%，相較於10年期美國國庫券殖利率的利差約為310個基點，令美股的「風險溢酬」遠遠高於30年來的平均值。目前標準普爾500指數的預估盈餘本益比約為18倍，低於2020年4月的評價水準，且當年經濟前景面臨的不確定性比現在嚴重許多。由此可知，目前美股投資評價仍處於合理區間。

然而，這不代表接下來美股一定會上漲，或投資評價一定會擴張。個別企業仍將面臨挑戰，並得持續向投資人展現克服挑戰的能力。因此，隨著投資人回頭聚焦企業基本面體質，個股的超額報酬機會也將隨之浮現。

前述各種挑戰料將對各個產業與個別企業帶來不同的影響。面對如此多變的環境，企業必須具備定價能力、善用自由現金流量、積極管理供應鏈、並有效管控成本，如此方能因應並解決挑戰，進而強化獲利前景。

路博邁投信表示，可從第二季財報數字看出各個企業因應挑戰的能力好壞。部分企業調降獲利目標並發布審慎的展望，其他企業則展現優異的執行力、拓展市占率、並強化基本面體質。因此，明辨商業模式穩健且有能力因應當前挑戰的企業相當重要。

時間進入2022年下半年，未來總經環境的不確定性有望趨於和緩。路博邁預期利率與通膨走勢、美國勞動市場前景、以及國會期中選舉結果料將逐一明朗化。一旦不確定性消散後，眼前評價具有吸引力的美國股市可望浮現投資機會。