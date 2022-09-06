台股庫存調整近尾聲 投信：年底前行情不看淡

受到聯準會主席鮑爾於全球央行年會上的鷹派言論影響，近期台股跟隨美股出現較大波動。但統一投信台股團隊指出，近期的修正屬於消息面干擾，隨著企業庫存調整進程推進，第4季台股仍有行情可期。優先看好庫存調整進度快的、受惠供應鏈恢復順暢及具備長期成長潛力，包括伺服器、電動車及半導體等。

統一投信台股團隊表示，目前市場已反映聯準會9月升息3碼的預期，若9月中旬美國公布的8月通膨數據持續回落，將為市場帶來正向效應。隨著聯準會密集升息時間過去，股市甚至將轉為反映聯準會升息幅度收斂的利多。加上年底美國將舉行期中選舉，可能會有政策利多支持，為股市提供支撐，帶動與美國連動度高的台股表現。

而企業庫存在經過數月的調整後，近期也開始出現曙光。部分產業因庫存調整開始時間早，或是進度較快，現階段也逐進步入尾聲。預計第3~4季將有許多供應鏈企業開始落底，基本面改善，使後續新產品推升力道更強，帶動股價回升。

產業部分，除了部分庫存調整進度快的族群以外，也看好先前因供應鏈瓶頸而缺料的產業，例如伺服器、汽車及網通等，隨著上游晶片供應恢復順暢，滿足訂單需求並加速出貨。而能源轉型趨勢確立，各國積極推動電動車普及，不僅帶動電動車供應鏈，也讓第3代半導體需求保持強勁。